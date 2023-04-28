首屆德商慈善足球賽 「進一球捐1,500元」募得逾43萬元

德國經濟辦事處今（28）日主辦首屆「德商慈善足球友誼賽—為有需要的孩子而踢球」，由16家德國知名企業組隊參與。全場活動採「進一球捐新台幣1,500元」規則，最終募得逾新台幣43萬元，並現場捐贈給「台灣身心障礙兒童權利促進會」，希望增建更多共融兒童遊戲場。

本慈善足球賽採室內五人制足球比賽，每場比賽持續15分鐘，參賽選手皆來自16家在台德商企業，如拜耳（Bayer）、博世（Bosch ）、默克（Merck）及萊茵再生能源（RWE Renewables）等。本次賽事由在台德人組成的隊伍「天母國」獲得冠軍及總進球數冠軍，台灣博世及西門子，分列亞軍及季軍。

德經處長林百科先生表示，這次募款足球比賽受到我們每年企業社會責任日（CSR Day）期間舉行的足球比賽啟發，「能夠在歡樂的體育活動中，促進德商與台灣各界友誼的交流，並以善舉拋磚引玉，是正能量的循環。」