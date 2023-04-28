快訊

「誓言改革民進黨執政的黑金貪腐」 蘇煥智宣布參選總統

獨／中華電信董座換人！ 董事長謝繼茂功成身退

首屆德商慈善足球賽 「進一球捐1,500元」募得逾43萬元

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導
林百科先生表示，這次募款足球比賽受到我們每年企業社會責任日（CSR Day）期間舉行的足球比賽啟發，「能夠在歡樂的體育活動中，促進德商與台灣各界友誼的交流，並以善舉拋磚引玉，是正能量的循環。」德經處提供
林百科先生表示，這次募款足球比賽受到我們每年企業社會責任日（CSR Day）期間舉行的足球比賽啟發，「能夠在歡樂的體育活動中，促進德商與台灣各界友誼的交流，並以善舉拋磚引玉，是正能量的循環。」德經處提供

德國經濟辦事處今（28）日主辦首屆「德商慈善足球友誼賽—為有需要的孩子而踢球」，由16家德國知名企業組隊參與。全場活動採「進一球捐新台幣1,500元」規則，最終募得逾新台幣43萬元，並現場捐贈給「台灣身心障礙兒童權利促進會」，希望增建更多共融兒童遊戲場。

本慈善足球賽採室內五人制足球比賽，每場比賽持續15分鐘，參賽選手皆來自16家在台德商企業，如拜耳（Bayer）、博世（Bosch ）、默克（Merck）及萊茵再生能源（RWE Renewables）等。本次賽事由在台德人組成的隊伍「天母國」獲得冠軍及總進球數冠軍，台灣博世及西門子，分列亞軍及季軍。

德經處長林百科先生表示，這次募款足球比賽受到我們每年企業社會責任日（CSR Day）期間舉行的足球比賽啟發，「能夠在歡樂的體育活動中，促進德商與台灣各界友誼的交流，並以善舉拋磚引玉，是正能量的循環。」

林百科強調，他們對學生及當地民眾的響應感到驚喜，這觸發我們思考，以不同型式來支持，或是為那些不能參加體育活動的族群上場比賽。以行動體現團結與關懷公益的精神。

德國經濟辦事處今（28）日主辦首屆「德商慈善足球友誼賽—為有需要的孩子而踢球」，由16家德國知名企業組隊參與。全場活動採「進一球捐新台幣1,500元」規則，最終募得逾新台幣43萬元。德經處提供
德國經濟辦事處今（28）日主辦首屆「德商慈善足球友誼賽—為有需要的孩子而踢球」，由16家德國知名企業組隊參與。全場活動採「進一球捐新台幣1,500元」規則，最終募得逾新台幣43萬元。德經處提供

足球 新台幣

延伸閱讀

足球／U17中華女足不敵澳洲 亞洲盃資格賽第一輪止步

新北成立體育局 明年與教育局分家還需討論這問題

全國首座國際級足球園區台中動工 斥資15億2025年完工

足球／瑞祥高中女足隊參戰挪威盃分齡賽 校方急籌經費

相關新聞

獨家／中華電信董座換人 董事長謝繼茂功成身退由總經理郭水義接任

業界傳出中華電信董座人事異動消息，據了解，先前交通部呈報行政院人事案，董座謝繼茂不再續任、功成身退，近期相關程序完成後，...

出口重摔致保2無望！主計總處估：Q1衰退3.02% 全年GDP1.67%

景氣真的糟了！主計總處今天公布第1季經濟成長率概估為負3.02%，較2月預測數大幅減少1.82個百分點，全年經濟成長率估...

AMF叫陣IMF 陳冲：疑美未必反美 反美也未必反美元

馬來西亞總理安華，由博鰲論壇返國後向國會表示，中國大陸認同他所提AMF（亞洲貨幣基金）的想法，擺明是在向美國主導的IMF...

終於贏韓國！ 經濟部：經濟成長、人均GDP超越南韓

經濟部統計處發布最新「當前經濟情勢概況」報告比較台韓近年經貿發展。報告指出，台灣近五年經濟增速較南韓快，2022年人均G...

陳冲：疑美未必反美 反美也未必反美元

對於馬來西亞總理安華所提出的AMF（亞洲貨幣基金）想法，新世代金融基金會董事長陳冲28日指出，馬來西亞提出AMF的構想，...

首季經濟衰退3.02%創14年最慘 全年GDP下修到1.67%

景氣真的很糟！主計總處昨概估第一季經濟成長率為負3.02%，不但較2月預測數大減1.82個百分點，更創98年第3季以來最...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦