終於贏韓國！ 經濟部：經濟成長、人均GDP超越南韓

經濟部統計處發布最新「當前經濟情勢概況」報告比較台韓近年經貿發展。報告指出，台灣近五年經濟增速較南韓快，2022年人均GDP也是近十年來首度超過南韓。而台灣製造業在GDP占比逐年提升，側重在電子及精密儀器；相反南韓下滑2.2個百分點，產業分布也較為分散。

對於台灣經濟表現超越南韓，經濟部長王美花說，台灣與南韓一直都有很強的競爭關係，台灣近年不斷突破技術及進行全球布局，再加上近期兩國匯率上有所幫助，對台灣來說就是持續努力。

統計處報告指出，台灣與南韓地理、人口分布、經濟發展模式及產業結構類似，台灣近十年平均每年經濟成長3.2%，優於南韓之2.6%；台灣GDP擴增速度大於南韓，使兩國人均GDP差距急速縮減，2022年台灣以3萬2,811美元超越南韓，為近十年首度超越。

而從產業結構分析，台灣製造業附加價值占GDP比重由2013年29.1%上升至2022年34.2%，增加5.1個百分點，南韓則由27.8%降至25.6%，減少2.2個百分點，兩國趨勢相反。而兩國製造業雖然都是電子及精密儀器占製造業較多，台灣比重超過五成，南韓則為27.5%，產業分布較台灣多元。

台韓兩國都以出口為經濟命脈，近五年台灣出口值每年平均增加4.6%，優於南韓的2.2%；按規模值觀察，2013年南韓出口為我國的1.8倍，近年逐漸拉近，2022年降至1.4倍。經濟部統計處發布最新「當前經濟情勢概況」報告比較台韓近年經貿發展；而台灣商品在中國大陸市占率已大幅超越南韓；台灣在美國市占率也從落後南韓1.4個百分點，緊追成0.8個百分點。

而在出口產品，我對美出口以資通與視聽產品為最大宗，2022年占36.1%，較2013年增11.3個百分點；南韓以汽機車占27.6%最多。