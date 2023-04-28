台灣13家新創團隊脫穎而出 將前進美國SelectUSA Tech

SelectUSA投資高峰會將於5月1日至5月4日在美國舉行。經濟部與美國在台協會（AIT）攜手合作擴大辦理，此次共有13家新創團隊入選，藉此獲得與美國在地企業合作及投資機會。

今年度SelectUSA Tech的產業領域由七大領域縮減為五大領域，入圍TOP 10的名額減少近三成；然而，經濟部輔導的團隊有近六成能被選中前往美國實際參與SelectUSA Tech 競賽。

據SelectUSA Tech官方最新公布全球各領域TOP 10及區域競賽入圍名單，台灣共有13家新創團隊入選，

其中有11家為經濟部輔導的新創團隊，包含昱星（LumiSTAR）、奇翼醫電（Singular Wings）、捷絡（JelloX）、三維人（3drens）、智慧貼紙（Smart Tag）、配客嘉（PackAge+）、鴻躉（TSGC）、黑森科技（OTSO）、漫話科技（MangaX）、成宏能源（CHE）以及宇康生科（APrevent），分散於醫療技術、軟體與資通訊、潔淨技術及金融科技等領域。

經濟部中企處指出，本次出訪行程除參與SelectUSA Tech，也將帶領新創團隊前往矽谷鏈結當地生態圈之人脈、資金與資源，並與美國當地企業進行交流，吸引國際投資人的青睞，期能促成新創在美發展機會。

同時介紹台灣新創環境及資源予美國當地加速器及創育機構等，歡迎國際優秀新創團隊來台落地發展，此行從美國東岸串連至西岸，強化台美雙邊新創生態系互動交流，將有利加速我國與美國之新創合作。