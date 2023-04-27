東洋產能利用率提升添獲利動能 將繼續攻困難學名藥

台灣東洋（4105）今（27）日表示，為了提升旗下困難學名藥兩性黴素 Lipo-AB在國際大市場的競爭力，負責生產的六堵廠已完成升級作業，產能利用率明顯提升，希望進一步插旗歐洲、東南亞等市場，為整體營運再添獲利動能。

台灣東洋自製的微脂體困難學名藥兩性黴素Amphotericin B (Lipo-AB)，在去年底負責放大批量的東洋六堵廠通過美國FDA查廠，Lipo-AB也取得美國藥證，今年已陸續出貨，除了與合作夥伴爭取每年4.4億美元的美國市場，也寫下將兩性黴素學名藥成功佈局美國的首家台灣上市櫃藥廠。

台灣東洋製劑研發中心資深副總經理胡宇方表示，台灣東洋的Lipo-AB投入20餘年的研究與發展才克服許多技術與法規上的障礙，終於從內湖廠的小批量進入到六堵廠的放大批量，過程中的生產設備有很多都是東洋研發團隊自行設計、規劃，且放大量產並不是單純地等比例放大，如果每個技術環節無法精準控制就會影響藥品品質，Lipo-AB能在美上市就是台灣學名藥的研發生產實力被國際肯定。

為了提升產能，東洋總經理侯靜蘭從去年下半年組成專案團隊啟動升級計畫，達到降本增效目標，今年第1季以來持續穩定出貨美國，未來也會依照目前的節奏穩定供貨。同時，東洋也把觸角向歐洲、東南亞等市場發展，期望台灣自製的困難學名藥可以邁向全球三大洲，搶攻全球4億美元以上市場。

東洋在代理藥物方面也成果豐碩，除細胞流感疫苗也導入65歲以上民眾專用的佐劑流感疫苗，其代理全球第一個獲美國FDA核准用於膽管癌的標靶新藥也於5月1日納健保，開始布局標靶藥物的產品領域。

東洋指出，今年公司將發展困難學名藥及代理藥物的兩大策略方向定為營運雙引擎，期待左右開弓帶動東洋未來五年營運翻倍。