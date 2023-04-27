王田油庫承攬商出包 中油：絕無放縱廠商情事
王田油庫承攬商「鼎力國際」遭質疑違反勞動基準法規定，疑似詐領駕駛獎金，對此台灣中油表示，和承攬商的契約皆已載明要求承攬商需符合勞基法及相關法令規定，同時也訂定請款相關審核機制，並未如外界批評放縱承攬商情事；重申，勞資雙方爭議除可向勞動主管機關申訴之外，台灣中油亦可居中協助處理。
「鼎力國際有限公司」係承包台灣中油王田油庫油罐車駕駛業務的廠商，有駕駛提出控訴，該公司長期與他們簽訂定期勞動契約，有嚴重違反勞基法等情事，曾申請勞資爭議調解，但被惡意減薪；另外也質疑該廠商向台灣中油詐領獎金。
台灣中油指出，在與承攬商所訂之「油罐汽車駕駛員操作勞務」承攬契約，已載明承攬商應符合勞基法及相關法令之規定，給付駕駛員工資、加班費、勞健保費、勞退金提撥、各項保險、年度休假及不休假獎金、年節獎金、例假日及國定假日與颱風天災等出勤、婚喪產公(點、教召)、普通傷病假、激勵獎金等項目以保障駕駛員權益。同時駕駛員工作條件及薪資水平優於其他汽車貨運業界。
有關請領獎金部分，台灣中油指出，承攬商請款須檢附經駕駛員確認之薪資具領清冊（含勞務駕駛員每人每月運量、提繳勞工退休金、繳納勞工保險費、就業保險費、全民健康保險費之繳費證明影本、郵局或銀行等金融機構薪資匯款明細表）等文件，供台灣中油審核後才給付費用，以確認承攬商依約執行，並無外界所批評之情事。
台灣中油指出，承攬商與勞務駕駛員之間之爭議，除可向勞動主管機關申訴外，台灣中油亦可居中協助處理，也歡迎相關勞工團體提供各種建議，共同維護勞務駕駛員權益。
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