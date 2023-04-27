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沃旭能源與台汽電 簽大彰化風場陸上變電站統包合約

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導
沃旭能源今（27）日宣布與台灣汽電共生公司 簽署陸上變電站統包合約，建造920 MW （百萬瓦）大彰化西南第二階段及西北離岸風場陸上變電站。沃旭能源提供
沃旭能源今（27）日宣布與台灣汽電共生公司 簽署陸上變電站統包合約，建造920 MW （百萬瓦）大彰化西南第二階段及西北離岸風場陸上變電站。沃旭能源提供

離岸風電開發商沃旭能源今（27）日宣布與台灣汽電共生公司（8926）簽署陸上變電站統包合約，建造920 MW （百萬瓦）大彰化西南第二階段及西北離岸風場陸上變電站，將由台灣汽電共生公司百分百轉投資之子公司星能股份有限公司（Star Energy）負責執行陸上變電站及輸電系統的工程、採購及施工統包。

沃旭能源台灣董事長汪欣潔表示，沃旭能源很高興再次攜手台汽電與星能，並看到星能透過與我們的合作，成為能力傑出的在地供應商。去年5月我們成功啟用為台灣首座大規模離岸風場所建置的世界級輸電系統，創下本地離岸風電產業先例；這次的統包合約將進一步強化在地供應商與承包商夥伴的工程技術與環安衛能力。

台灣汽電共生公司董事長黃順義表示，在建置大彰化東南及西南第一階段離岸風場陸上變電站過程中，我們很自豪創下超過170萬小時零工安事故的非凡紀錄，這次星能也會持續追求高品質，並確保專案如期、如質、安全完工。

大彰化西南第二階段及西北離岸風場陸上變電站統包合約包含變電站主建築施工採用預鑄工法，強化品質環安衛管理，和345kV超高壓變電站電力系統，以連接至台電電網。為建置變電站，沃旭能源已獲得彰濱工業區的土地租賃權和建設許可，該陸上變電站預計於2025年底之前啟用。

離岸風電

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