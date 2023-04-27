需求持續低迷 全球智慧型手機出貨量連七季衰退

根據IDC「全球行動電話追蹤報告」最新初步研究結果，由於市場繼續受到需求低迷、通貨膨脹和總體經濟不確定性的影響，2023年第1季智慧型手機市場出現了連續第七季的衰退，全球出貨量為2.686億台，年減14.6%。

儘管衰退幅度甚至超出了IDC先前預測的12.7％，但結果並不令人意外。全球各地的庫存依然偏高，但與六個月前相比，情況已顯著改善，這歸功於廠商減少出貨量和大量促銷活動。

IDC全球研究總監Nabila Popal表示，手機產業正在經歷一個庫存整理和調整的時期，品牌廠商依然謹慎保守，而沒有為了追求暫時的市占率而將更多庫存投入通路。如果想避免像2022年那樣的情況，這是很明智的做法。

Nabila Popal雖然對年底的復甦感到樂觀，但接下來的三到六個月將仍然很艱難。他認為，每個人都想知道何時形勢會扭轉，並希望第一個乘上復甦浪潮。但這是一個棘手的情況，任何人如果過早跳進市場，就會被過剩的庫存淹沒。

現在比以往任何時候都重要的是密切關注市場動態，除非有不可預期的因素。IDC預計市場將在第3季恢復成長，並在年底旺季出現健康的兩位數成長。

幾乎所有地區的智慧型手機出貨量在2023年第1季都出現雙位數衰退。中國大陸的智慧型手機出貨量下降了近12%，儘管該市場最近已經重新開放，此數字仍略高於預期。

消費者優先考慮旅遊、娛樂而不是購買智慧型手機，不確定性仍然存在，這抑制了消費者的購買意願。美國和西歐等市場表現較好，分別衰退11.5%和9.4%。新興市場如亞太區（不含中國大陸和日本）、歐洲和中東與非洲的衰退幅度較大、為17%-20%。

IDC全球集團研究副總裁Ryan Reith表示，從樂觀面來看，智慧型手機產業似乎有共識認為今年底和2024年將會恢復成長，近幾個月供應端受到最大影響的，主要是服務於市場中低階的品牌，這通常是競爭激烈、利潤較低之處。隨著下半年景氣逐步復甦，預計這塊市場也將逐步回溫。