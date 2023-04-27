數位部公布首波商用衛星審查名單 這2家業者通過
數位發展部今（27）日公布首波開放電信業者申請商用衛星通信頻率案的審查結果，隴華電子股份有限公司（2424）及愛爾康資料處理股份有限公司均通過審查。
數位部指出，根據二家業者的申請文件，隴華自建有全球覆蓋衛星平台，規劃使用Eutelsat同步軌道衛星，提供漁船、商船寬頻通訊服務；愛爾康為美商AERKOMM INC.的臺灣子公司，規劃使用O3b中軌道衛星，目標市場包括船舶、航空器及陸上固定地點。
數位部說明，已同國家通訊傳播委員會成立「衛星固定通信用無線電頻率審查會」，邀請通信、財經及資安等領域專家學者參與，並請金融監督管理委員會、經濟部投資審議委員會等機關提供專業意見，就二家業者之申請資格、網路設置與營運構想等事項完成審查。後續業者需繳交履約保證金，並檢具數位部核發的頻率使用核准函，向通傳會申請營運計畫及網路設置計畫核准。
數位部表示，除已通過審查的二家業者外，於3月第二波開放提出申請的台亞衛星通訊股份有限公司，其審查作業也在同步進行中，預計最快將於今年第二季完成審查。
此外，數位部補充，商用衛星通信頻率於每年3月及9月開放申請，期待有更多業者踴躍遞件，提供國內消費者商業、娛樂、緊急救難等多元應用服務，拓展山區、海上與離島等偏遠地區訊號涵蓋，以強化公眾網路備援，厚植台灣通傳網路數位韌性實力。
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