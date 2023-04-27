歐盟CBAM碳稅將啟動 張安平：應建立全球碳交易制度

台灣日前宣布將規劃設置國內碳權交易平台「台灣碳權交易所」，協助企業進行碳權交易，接軌國際腳步。台泥董事長張安平今（27）日於出席「台歐盟碳邊境調整機制研討會」時表示，邊境碳稅的目的在減少溫室氣體排放，並鼓勵所有國家採用清淨科技和能源，因此須制定成國際規範、建立一視同仁的全球碳交易制度。

張安平指出，碳稅資金的流動不應成為最低碳排放國家的橫財，而應有助移跨國境邊界的移動，並提供即時援助給急需改善碳排放的那些地區和工業。他更強調：「碳治理和碳馴化（碳捕捉）已經是此刻地球治理的最重要的元素。」

今年10月歐盟即將試行「碳邊境調整機制」（CBAM），進口商須依產品的碳排放量，購買相對應的碳權憑證作為抵銷，且預計2026年全面實施，為此今日舉辦「台歐盟碳邊境調整機制研討會」活動，邀請歐盟執委會和台灣產官學人士，針對碳邊境調整機制和淨零碳排路徑進行交流。張安平以「碳：從大自然神燈逃逸的精靈」為題，透過英語演說分享對碳議題的看法。

張安平認為，碳稅不應只是區域規範，必須制定成國際規範，並建立一個一視同仁的全球碳交易制度，倡導潔淨能源，並對製造污染者問責，用這些方法去執行碳邊境稅，才能有效減少全球溫室氣體的排放，確保地球有更永續的未來。

張安平指出，碳一直是人類生活最重要的基礎，但它也成為今日生態環境迅速變遷的主因。人類在過去百年來的碳足跡呈現倍數增加，萃取封存在大自然中的碳氫化合物並經由燃燒把碳轉化成能源的過程，就是造成今天巨大氣候災難的原因。過去，人類用神話來勾勒世界的樣貌，但今天有了科學，人類就必須了解我們的星球，還要穩定和矯正這個世界。關鍵字就是碳。碳的治理已經成為全人類共同的當務之急。

張安平說道：「碳精靈早已從大自然的神燈中逃逸。在人類文明發展的進程中，碳精靈應許了我們種種的願望，甚至允許今日世界過一個無度揮霍自然資源的生活。但是現在，碳精靈已變得神力無邊，而且無所不在，影響所及結果大量擠壓了我們生存的空間。我們必須許下這第三個也是最後的一個願望，一定要把碳精靈重新關回大自然的神燈裡。只有依賴工業體系，以及所有公司有限的能力，我們才能專心使用我們的科技去改變我們的生活方式，好讓這個世界盡可能讓碳精靈就範。」

張安平也提到，如用碳稅制定共同規範，這種規定要能強而有力地讓不同的國家，及處於不同發展階段和不同世代的人們都要朝同一方向前進。跨境碳稅所牽涉的爭議相當複雜，沒有簡易的解決方案可以概括氣候變的所有挑戰。然而，擺明的是，國際社會必須共同合作降低排放以確保我們的地球有更能永續的未來。不幸的是，這個議題經常成為國內與國際政治分歧的代理戰爭。再生能源轉變的地緣政治層面尤其必須一併考量。同時，今日世界各國基於自身利益所形成的偏見仍然比比皆是，更不用說為了意識形態而兵戎相見。

張安平認為，全世界的工業現在仍然處於他們過去以碳為基礎的商業模式的『待轉transitioning』階段，再生能源的發展才剛開始，我們也仍處於必須持續投資許多時間與資源的階段，需要全球合作和細心協調。挑戰不單單是了解或用科學和事實數據說服就好了。挑戰不只是鼓勵行動，也要面對犧牲。需要的是承諾､奉獻､熱情和對他人的同理心。我們要找出方法去關心未來的世代，以及千百萬已經受到影響的個人。

國際能源署的數據顯示，2022年使用再生能源總共減少了5億5千萬噸的碳排放。同時，持續一年多的俄烏戰爭直接或間接產生了1億噸的碳排。張安平認為所有這些為環境辛勤工作的國際組織和公司，我們都應該給他們30年沒有戰爭而且彼此積極合作的條件，讓他們心無旁鶩地進行碳排放減量。張安平也特別提及台泥在2021年併購歐洲儲能公司NHOA，投入全球新能源發展，NHOA經營理念也是共享創造價值原則，即在追求盈利同時，必須有意識地面對全球環境與社會的挑戰，讓下一代與我們的星球能夠和諧共處。