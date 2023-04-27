影／金酒總經理海選揭曉 台酒借將62歲丁丞康5月1日上任

金酒公司日前進行公開遴選總經理，結果今天終於出爐，由62歲的丁丞康接任總經理，將於5月1日走馬上任，丁丞康表示，未來一定會步步為營，與金酒員工一起努力，為金門的民眾創造福利。金酒公司工會理事長李宏定對新總經理人選也相當肯定，但希望未來總經理的任用是超然的，由績效來決定去留，不受縣長輪替而影響。

金酒公司在今天下午對外宣布新任總經理人選，董事長謝世傑表示，金酒公司自創廠至今已經71周年，在今年度首度突破以往，於今年2月公開遴選總經理，在經歷二個多月，針對87未報名者進行資格審查、書面審查總計有40人符合資格條件，之後針對這40人所提之經營計畫書進行書面審查，在委員共識下總共擇優10名進行面試，最後由丁丞康出線，金酒公司已依規定提報董事會審議通過，將再報請金門縣政府同意。

謝世傑表示， 期待借重丁的經營能力及經驗，把金酒公司帶向另一個營運高峰；謝世傑提及，金酒去年的營業額是115億，他不敢要求丁丞康業績要翻倍，但希望未來每年都能成長3％到5％，業績能提升，獲利與盈餘能增加，節省管銷成本，讓金酒公司能穩健成長。

丁丞康則透露，他在台灣菸酒公司服務共13年2個月，來金酒服務，主要是希望能夠超越自我，把最好的酒品行銷全世界。對於自己為何能雀屏中選，丁丞康說，他是「肯幹實幹苦幹」的人，除了工作不怕難，對專業領域有瞭解，在台灣菸酒服務期間，也學習很多經驗與專業，才讓他有機會中選。

對於外傳丁丞康是偏綠色彩，丁丞康特別強調自己是「無黨無派」；他說，未來要跟著董事長的腳步，帶領金酒團隊往前衝。

新任總經理出爐，李宏定說，以丁的學經歷與背景來看都很合適，但希望未來總經理的任用是超然的，能遵循績效制、責任制，由業績來決定去留，不受縣長輪替或喜好而影響，讓總經理能全力以赴拼業績。

丁丞康為台北大學企管研究所及政治大學法律研究畢業，為國內雙碩士，也具有MBA,City University Seattle的學歷，曾在集仕(股)公司擔任副理、廠長，在吉時洋行擔任克寧奶粉產品的經理、也曾經在英商樂富門(股)公司、美國運通(股)公司、法商佳信銀行、匯豐銀行等外資企業工作，最後在台灣菸酒公司擔任過特販營業處經理、埔里酒廠副廠長、總經理室研究員等職務。

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