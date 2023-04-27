不做將傷害台灣經濟及製造業 王美花：綠能一定要走

經濟部長王美花今（27）日出席《財訊》所主辦的「2023永續台灣系列論壇–智慧綠能 開創淨零競爭力」。她說，台灣不發展綠能對於長期經濟及製造業絕對會有傷害，且無法改善國內能源自主，所以一定要努力走。

王美花致詞表示，綠能對台灣來說有兩大重點，首先是怎麼增加綠能，其次是怎麼協助占台灣GDP三成以上的製造業減少碳排。

她進一步表示，台灣包含大中小企業，彼此間形成密密麻麻的供應鏈。而台灣又屬於外銷導向國家，台灣產品都要出口，雖然很多國際場域很難參加，但是國際規則一定遵循。

因此，面對國際減碳趨勢，尤其是今年10月要試申報的歐盟碳邊境稅（CBAM）也須提出配套。她透露，明（28）日將與歐盟貿易總署 （Directorate-General for Trade）一同開會，一定會談到規定細節，包含扣件產品適用標準，以及台灣課徵碳費可以如何抵減碳邊境稅，以及如何取得第三方認證等，都還要再磋商。

經濟部近期也透過「疫後特別條例」說明期間，到各地跟中小企談如何協助低碳轉型，連亞洲台灣商會聯合總會與她對談時也表示濃厚興趣，希望台灣可以跟上台灣碳盤查腳步。

而在提供綠能部分，經濟部昨日已經建置完成200座風機達到里程碑，光電建置也快速發展，也希望藉由綠能發展，降低能源對外進口依賴，更可以建立起台灣的離岸風電供應鏈。