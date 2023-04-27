平均地權子法打房漏洞多 民眾黨立委籲預售屋應溯及既往

預售屋不溯及既往，仍留給投機客炒房機會，無法有效打房！民眾黨立委張其祿27日表示，內政部近日公告《平均地權條例》子法，但其中仍開放預售屋不溯及既往，且檢舉保障少，恐難達到打房目的；OURs都市改革聯盟祕書長彭揚凱說，子法允許建商在都更時不經申請即可買屋，只會繼續助漲炒房風氣。

預售屋要溯及既往

張其祿說，內政部長林右昌近日公告《平均地權條例》子法，但其中仍開放預售屋換約不溯及既往，原本行政院版本還有納管（溯及既往），結果修法後卻取消納管，這樣只是讓投機客仍有暴利空間。他直言，民進黨去年地方選舉敗選檢討中說要抑制高房價，但「不溯及既往」顯然違反這樣的承諾。

他提到，子法中規範檢舉獎金制度，要採實名制避免濫用，檢舉成功雖有罰鍰30%的獎金，但檢舉申請條件卻非常複雜，對於個資的保護也僅有宣示性條文規範，對吹哨者保護力不強。張其祿坦言，各地建商或多或少可能都有一些「背景」，若檢舉缺乏保障，只會降低檢舉意願，仍無效打房。

民眾黨立委賴香伶說，蔡政府號稱今年可達成社會住宅20萬戶的目標，但實際上卻是將興建中、已決標與規劃中等統計數字加入，真正已經蓋好僅2.4萬戶，政府還將「包租代管」加入以魚目混珠，希望政府要加速與擴大興建社宅，讓民眾居住有多元管道，才能緩解高房價與租屋黑市問題。

私法人購屋漏洞多

彭揚凱則提到，此次修法有限制私法人購買住宅，由於過去法人購買住宅的數量成長1倍，且50%都在1年內轉售，因此限制私法人以居住為目的購房立意良善，但子法卻開放2個漏洞，只要是「都更」或是當建商的「投資人」，私法人購屋時就可以不用申請，但都更就是最容易發生高差價轉售的場域，他批評子法仍無助打房。

此外，他也指出，即使政府要私法人購屋時遞案申請，但卻缺乏事後查核與開罰機制，私法人購屋若違反原本的購屋目的並不會有任何處罰，也讓立子法形同虛設。因此，民眾黨團呼籲，相關子法應對預售屋轉售溯及既往，還要完備揭弊機制，並強化興建社宅力道。

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