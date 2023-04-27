美USTR點名台灣非法IPTV猖獗 王美花：OTN將跨部會釐清

美國貿易代表辦公室（USTR ）今（27）日公布《特別301報告》，其中點名台灣智能儲存磁碟機（ISD）與非法網路協定電視（IPTV）盜版猖獗。經濟部長王美花受訪表示，她也是剛剛才知道301報告出爐，對於點名台灣部分，會由行政院經貿談判辦公室（OTN）邀集各部會，了解是否事事實並提出改善。

USTR公布最新的特別301報告，將中國大陸、智利、阿根廷、印度、印尼、俄羅斯和委內瑞拉等七國列入優先觀察名單；其餘22國為觀察名單。

而雖然台灣此次並未列入觀察，但USTR也點名，許多利益相關者利用智能儲存磁碟機（ISD） 與非法IPTV進行盜版服務，其中就包含台灣等國。

身為掌管國內智財的主管機關部長，王美花今日坦言，她也是剛剛才知道今天公布301報告。至於台灣被點名非法猖狂IPTV，她說這個要先由OTN邀集各部會針對不同的議題，看這有沒有這樣事實、主政單位是誰，再決定怎麼改善，相信很快就會跨部會盤點。