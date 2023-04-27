企業開始採取跨境平台或官網D2C模式 挑戰美國市場

台北市進出口商業同業公會（IEAT）及CYBERBIZ共同調查、全台首次發表的《2023跨境官網電商藍皮書》，今（27）日於「台灣跨境電商博覽會」對外公布調查結果。根據調查顯示，台灣外貿企業中有8成的企業已設立「企業官網」，但利用企業官網銷售到境外的比率僅占3成4。

在調查中顯示，有5成7的企業銷售到美國市場，其中過半（5成3）企業採取傳統的進口商合作或經銷代理方式，但也已有4成1的企業運用跨境電商平台銷售、1成8的企業採用企業官網面對美國市場。未來發展美國市場，有5成8的企業認為將以跨境電商平台或企業官網模式進軍美國市場，已成為拓銷的新主流。

台北市進出口商業同業公會秘書長黃文榮表示，美國是台灣企業最喜歡的市場，有6成1的受訪企業表示爭取美國進口商採購或代理通路不容易，但以跨境官網為核心的全網外貿模式，就能直接面對消費者、掌握瀏覽數據和會員行為輪廓，達到形塑品牌的目的，是外貿企業的新選擇。

元智大學教授朱訓麒表示，近兩年愈來愈多企業開始利用官網將商品銷售全球，從B2B或B2C商業模式，向直接面對消費者（Direct To Consumer）的D2C營運模式。

有意進軍美國市場的台灣企業，同樣觀察到跨境電商布局的重要性，有58%的企業未來將「自己運用跨境電商平台或官網通路銷售」做為首選。在服務需求上，調查發現，高達42.1%企業因「官網行銷作法與技術」不足影響市場成績，另在「跨境及銷售物流安排」（33.6%）、「國際品牌打造」（31.9%）也是企業亟需外界支援和協助的課題。

台灣零售電商平台CYBERBIZ執行長蘇基明指出，台灣長期缺乏經營海外銷售和全球品牌的人才，加上跨境官網環節繁瑣，是台灣企業進軍北美市場的主要障礙。建議企業除了培養電商人才，更重要的是串聯資源，例如透過SaaS開店系統簡單開店，直接串接北美金流服務商，對接亞馬遜物流（FBA），讓企業整合電商平台與跨境官網兩端的銷售出貨，做到線上多通路的串連，快速打通任督二脈，力推台灣品牌全球化，銷售全世界。