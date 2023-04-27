亞通跨足離岸風電維運工程 要搶國產化市場

亞通利大能源董事長呂元瑞今（27）日宣布，公司規劃將海洋工程業務從原先的海水冷卻工程，推展至離岸風電維運工程及海水溫差發電等利基型工程領域，要搶攻國產化市場，並可望將國內太陽能及儲能EPC工程拓展至東南亞市場。

亞通首季營收亮眼，第1季合併營收10.4億元，年增72.37％，創歷史同期新高，呂元瑞表示，過去兩年菲律賓因疫情影響，大量工程停擺，但在今年開始如雨後春筍般冒出，而公司在菲律賓海洋工程施工進度與上游原料廠商供貨均恢復正常，加上國內儲能中心陸續完工，帶動第1季營收認列金額明顯增加。

截至第1季，亞通近期簽約及議約中的國內外海洋及環保綠能工程業務，合約金達1.52億元（約新台幣44億元），總共在手案量達85億元，以過往平均施工認列期間約2-3年來看，公司今明兩年整體營運成長可期

亞通今年海洋工程與綠能環保兩大工程業務均有所斬獲，海洋工程方面，在菲律賓已承接並施作Mariveles、Batangas和Masinloc三大電廠，共1,000MW的土木及海水冷卻工程，其中Mariveles電廠二期工程因應客戶擴大工程規模，更改電廠管線及海水排放設計，總建置規模增加至700MW，工程合約金額再增加約44億，今年第1季開始進行前期整地工程，預計下半年開始進行土木及海水冷卻工程，預估四年內完成整體施工進度，並逐季認列營收獲利。

除了公司深耕多年的海水冷卻工程外，亞通近期並接獲台泥和平電廠2MW的海水溫差發電規劃工程，為台灣第一個海水溫差發電的示範場。

呂元瑞指出，身為台灣海洋工程相關技術的領頭羊，亦規劃發展離岸風電的海底維運工程，以確保並延長離岸風電的發電效率及機身壽命，預估今年將購置一萬五千噸的佈纜船(Cable Installation Vessel)，搭配水下遙控載具(remotely operated vehicle, ROV)，進行離岸風電機身及電纜維運工程，要搶攻國產化市場。

環保綠能工程業務方面，亞通已全數完成與合騏共同合作開發的台南5MW、嘉義2MW及苗栗5MW三大儲能中心的建置工程，下半年將於嘉義再興建兩個大型儲能中心，將可建置共40MW的儲能廠，預計年底到明年初可完成建置。

呂元瑞表示，未來這五個儲能中心將參與台電電力交易平台，為公司增加售電及維運收入，挹注穩定的現金流，並協助台電強化電網韌性的基礎建設，提供有效且安定的供電品質。

呂元瑞指出，今年規畫將國內環保綠能工程技術推展至海外，第一步可望於菲律賓建置150MW太陽能發電廠及大型儲能中心，預計今年第二季與業主議價，成為結合綠電及儲能的示範場，為菲律賓綠電工程發展，開啟新的里程碑。

展望未來，呂元瑞表示，公司將繼續深耕海洋工程及環保綠能工程領域，包括建置海水淡化廠，提供緊急用水，發展天然氣混氫發電，增加發電效能，以及增強型動態調頻備轉容量需求（Enhanced dReg, 簡稱E-dReg）儲能中心，平抑電力使用高峰與離峰時段間的差距，均可望為公司整體營運再添成長動能。