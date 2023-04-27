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蔡總統：持續加強電網安全 維持供電穩定運作

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

蔡英文總統今（27）日上午接見「第30屆亞洲臺灣商會聯合總會回國訪問團」，肯定亞總為台灣打開更廣大的國際空間，是台灣走向世界最堅定溫暖的後盾。她歡迎台商朋友回來投資並表示，政府做了很多努力來維持供電穩定，也會盡最大力量協助台商回台投資遇到的問題，大家一起為台灣創造更多繁榮與發展。

蔡總統致詞時表示，她在這個月初完成出訪，不論是訪問友邦瓜地馬拉、貝里斯，或是過境美國，都感受到海外僑胞的熱情，還有對台灣的堅定相挺。僑胞朋友是台灣走向世界最堅定溫暖的後盾。

蔡總統指出，尤其亞總在歷屆會長帶領之下，集結亞洲台商的力量，協助台灣推展外交及僑務工作，有許多豐富的成果。她特別感謝亞總串聯亞洲各國台灣商會，響應政府申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），也籲請自己所在的國家支持台灣加入「世界衛生組織」(WHO)。因為亞總的努力，為台灣打開更廣大的國際空間，大家都是國民外交的重要先鋒。

蔡總統提到，現在面對全球性的經濟挑戰，政府已經推出方案來協助產業度過短期難關，同時邁向數位化、低碳化的升級轉型。她也非常歡迎台商朋友回來投資臺灣，一起為臺灣創造更多繁榮與發展。

蔡總統說，「投資臺灣三大方案」累積投資金額已經超過2兆元，帶來超過14萬4千個就業機會。去年，僑外資來台投資金額突破133億美元，比前年增加了78%，這也是15年來最高的紀錄。

對於大家都很關心的供電穩定問題，蔡總統指出，政府從去年開始就做了很多努力。包括讓機組提早歲修，提早發電；也新增更大容量機組，在夏季用電尖峰前上線。同時，政府也積極推動再生能源發展，並且透過儲能系統，讓尖峰時段的供電更充裕。另外，我們也持續加強電網的安全穩定，維持整體發電系統的穩定運作。

蔡總統表示，所有台商朋友回來台灣投資遇到任何問題，都可以提出來。大家共同解決，共同討論，政府也會盡最大的力量，提供協助。最後，她再次感謝亞總為台灣的付出，也祝台商朋友們事業興隆。

台商 供電

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