Pure Storage今宣布 File Services for FlashArra正式上市

擁有全球最先進資料儲存技術與服務的IT先驅Pure Storage（NYSE: PSTG）今（27）日宣布，File Services for FlashArra正式上市，嶄新的全球儲存池、整合式政策管理，以及業界首創的虛擬機器感應儲存管理功能，能讓FlashArray客戶減少高達58％的整體持有成本（TCO）。

Pure Storage表示，這套儲存服務能幫助企業從單一全球儲存資源池取得原生區塊與檔案儲存服務，公司如今正在實現整合式區塊與檔案儲存陣列長久以來承諾的彈性及效率。

Pure Storage指出，從產業面來看，傳統的多協定區塊與檔案儲存解決方案已存在數十年之久，但這類產品至今仍無法實現整合式儲存陣列所承諾的彈性及效率，不論其一開始是專為區塊式或檔案式應用情境而打造，新協定都僅是額外附加上去的，在大規模環境下將大幅增加管理複雜性。

Pure Storage進一步說，公司一開始便重新思考整合式的儲存體驗，並開發一款現代化架構以同時支援一級的原生區塊與檔案服務，並且打破傳統附加式平台的缺點。

Pure Storage強調，公司 提供第一款真正以整合體驗為目標而從頭打造的整合式區塊與檔案平台，彈性的全球儲存資源池除了無須預先規劃儲存成長，更有整合式政策管理系統可幫助減少系統管理時間，另外，Pure的整合式儲存架構能讓客戶享受原生的區塊及檔案服務，不論是檔案、區塊或虛擬機器都能獲得直接的支援。

根據領導分析機構Enterprise Strategy Group（ESG）指出，藉助此類平台預估可減少最高達62%的管理時間，三年下來還可節省最高達58%的整體持有成本。