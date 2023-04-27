利安資金管理：亞股下半年蓄勢反彈 第2季可逢低布局

美國第一共和銀行危機再起，市場擔憂情緒上升，全球股市反彈暫歇，由於美國銀行問題有待解決，亞洲市場更有否極泰來、蓄勢待發之勢，利安資金管理認為，亞股景氣穩步脫離底部，中國大陸政策重啟開放後，內地消費復甦帶動下，今年中國大陸經濟成長動能，勢必將領航亞洲市場，成為下半年亞股蓄勢反彈的最大支撐。

新光投信境外基金總代理之利安資金管理公司，發表亞洲第2季投資展望，利安亞太基金協管經理人陳逸材(Tan Aik Chye)表示，美國銀行危機再起，市場陷入對美國經濟衰退的擔憂下，中國大陸疫後重新開放、政策寬鬆助力推動，預估中國2023年經濟重返復甦，相較世界其他國家經濟放緩，中國經濟帶頭衝，是今年亞股成長的最大驅動力，同時，陳逸材也強調，除中國疫後景氣復甦、2024年亞洲企業盈利成長、亞股估值評價回升，這3駕馬車推進下，也將推動亞股2023年下半年醞釀反彈。

中國復甦勢頭強、亞洲從〝中〞受益

展望今年，利安資金管理公司發表亞洲最新展望，利安亞太基金協管經理人陳逸材表示，目前全球通貨膨脹仍處於較高的水位，但趨勢已逐漸放緩向下，唯過去美國聯準會為抑制通膨，祭出過去40年來最快升息動作，也造成美國銀行危機「一波漸平、一波再起」，由於銀行危機未解除，將導致信貸收緊加劇，加上經濟衰退陰霾未散，預估美國會將政策利率持續一段更長時間內，保持較高的水準。

對全球金融市場來說，利安認為第2季股債市仍可能出現區間波動，所幸全球各主要央行持續挹注流動性，如果下半年美國升息週期進入暫停階段，甚至結束轉為降息，預料美元強勢地位將回弱，對亞股形成一波助力。

另外，中國大陸2023年在財政、貨幣和房地產政策上大幅放鬆，為中國大陸經濟復甦萌芽，政策祭出積極政策推動，疫情結束後，隨中國大陸先前被壓抑的消費需求爆發及家庭儲蓄過剩，預計中國大陸今年消費表現將強勁成長。除消費復甦外，中國採購經理人指數最新表現出現改善，過去陷入困境的房地產行情也露出轉機，種種樂觀跡象顯示，中國大陸2023年復甦勢頭強勁。

2024企業獲利改善 亞股2023先蹲後跳

更值得注意的是，根據高盛最新報告預估，亞太不含日本市場中，2024年企業盈利也會重返復甦，2024年亞太企業獲利預期，也將是2023年股票市場反彈的主要驅動力，從亞太各國表現預估，未來12個月企業獲利成長最強屬香港、中國大陸，其次依序為南韓、馬來西亞、菲律賓、印尼。

陳逸材認為2022年歷經全球股市下跌，各國股市出現一波修正後，亞太股市估值接近低谷位置，以PB(股價淨值比)來看，截至4/6止，MSCI亞太(不含日本)指數PB值僅1.5倍，仍處於過去10年亞股平均股價淨值比1.6倍之下。

上半年受到第一共和銀行危機再起，使亞股轉為區間震盪，預估下半年亞股企業獲利動能好轉可期，亞股估值偏低，亞洲具競爭力的績優股票將率先出頭，下半年亞股景氣落底好轉行情值得期待；亞洲企業中，科技產業受惠生成式AI浪潮，2024年景氣迎春燕，投資人可以期待亞洲相關科技類股投資轉機。

陳逸材建議，亞太股市相關類股將以輪動助攻來延續多頭行情，投資人想掌握下半年亞股景氣回升趨勢，第二季遇股市拉回，是值得逢低布局亞太基金的投資甜蜜點，或透過定期定額持續投資，掌握亞股中長線成長爆發潛力。

【利安資金管理公司簡介】

1986年於新加坡成立利安資金管理公司(Lion Global Investors, LGI)，為新加坡第二大銀行-華僑銀行(OCBC)集團(包括華僑銀行與大東方保險公司)轄下全資子公司，旗下亞洲資產管理規模達525億美元(截至2023/3/31止)，主要提供股票、固定收益、多元資產及另類投資等產品，投資團隊平均投資經驗逾25年，近年來利安經營穩健，投資管理卓越，從2018年來以來，已創下連續5年贏得亞洲資產管理最佳大獎及最佳機構獎(新加坡)。

2019年由新光投信擔任利安資金管理在台灣境外基金總代理，引進亞洲全系列產品，有廣為投資人好評的利安越南基金、其他有利安泰國、新加坡、馬來西亞、印度等基金；東北亞單一市場，則有利安日本、日本增長、韓國、中國增長等基金；至於區域市場上，利安資金管理公司旗下亦有利安亞太基金、利安東南亞基金、利安新馬基金等3檔，另外，亞洲平衡型基金方面，利安亦推出利安新加坡均衡基金在台上架銷售，上述利安日本、日本增長、印度等基金，近年更屢獲海內外各大基金獎肯定，而利安亞太、日本增長基金兩檔，近年也獲選新加坡公積金可投資工具資格，顯示基金中長期績效穩健，成為新加坡民眾退休理財優選產品。