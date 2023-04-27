美食-KY迎復甦 法人估首季每股純益重返1元之上

美食-KY（2723）2023年營運復甦，包括中國大陸3月同店恢復正成⾧，隨著當地總體消費經濟的改善，有助第2季門市同店回升，美國市場方面，今年將加速展店，將使營收穩健成⾧。法人表示，美食-KY受惠大陸市場營收動能改善，加上美國新開店效益，預估美食-KY首季獲利雖仍較去年同期衰退，但較上季好轉，每股稅後純益可望重返1元之上，今年營運將逐季升溫。

法人指出，美食-KY自去年下旬開始，連續八個月繳出營收正成長，穩定加溫。展望2023年，積極發展的美國市場預期將受惠加速展店貢獻，帶動營收續創新高。中國大陸第1季也開始看到景氣復甦跡象，烘焙、飲料等民生必需消費的動能有機會逐季改善，加上85ºC已重啟門市展店腳步，若搭配單店營收的加速回升，美食-KY烘焙旺季的營運表現值得期待。

法人表示，美食-KY中國大陸恢復展店及同店恢復正成長將推升營運持續復甦，加上美國市場仍佳，台灣表現穩健，將有助公司營收與營業利益率逐季回升，預估全年每股純益可望重回5元之上。