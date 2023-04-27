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響應全球永續發展 貿易局提出三大面向

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導

經濟部貿易局今（27）日宣布2023年推動永續會展重要工作及作法，將以「評估與輔導」、「發聲與行動」以及「鼓勵與榮譽」三大面向，協助我國會展業者落實會展節能減碳，實踐聯合國SDGs永續發展目標。

貿易局表示，在「評估與輔導」將建置會展產業專屬碳排計算公式及減碳評估系統，協助業者自我評估並取得減碳改善建議，也將提供最高新台幣20萬元輔導金，鼓勵業者落實節能減碳，並取得ISO減碳國際認證。

另外，將輔導國際會議及展覽主辦單位各四案，鼓勵業者具體落實「台灣會展產業永續白皮書」內容，建立示範案例。貿易局也鼓勵會展專案辦公室媒合會展主辦者與公益團體合作，舉辦永續減碳主題之公益活動，進行碳排抵換。

其次，在「發聲與行動」，議業聯合理事會（JMIC）去年在聯合國氣候峰會期間曾發布《NET ZERO CARBON EVENTS – Route to Net Zero》報告；貿易局將於今年底參加由JMIC在氣候峰會COP 28期間舉辦的說明會等活動，宣傳台灣會展產業永續白皮書及會展業減碳具體作為。

第三，在「鼓勵與榮譽」方面，今年貿易局首度辦理「永續實踐獎」與「減碳行動獎」2獎項選拔，鼓勵並肯定會展業者實踐SDGs目標及執行減碳作為。貿易局今天委託執行單位外貿協會公布今年推動永續會展各項作法，近百位業者也在活動現場與諮詢服務人員交流討論，互動熱絡。

減碳 聯合國 新台幣

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