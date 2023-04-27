加速推動地方創生計畫 國發會編列五年60億元

國家發展委員會今（27）日指出，將於4月29日至5月1日舉辦「2023地方創生論壇暨展覽市集」活動，以「地方創生 扎根共好促永續」為主題，結合市集、展覽、論壇等三大類型活動一同舉辦，論壇邀請到日本講者與會分享，擴大台日地方創生經驗交流，結合永續發展議題拓展國際。

面對我國總人口減少、人口過度集中大都市，以及城鄉發展失衡等問題，國發會自2019年地方創生元年起，政府積極協助地方透過發掘地方DNA，由下而上凝聚共識、擘劃願景等過程，形成事業提案，整合提出地方創生計畫循程序辦理，並媒合中央部會資源與引導民間投資，支援地方創生工作。

國發會指出，推動過程中，地方屢屢反映輔導地方能量及部會資源整合投入不足，且缺乏青年支持系統之建構，為精進地方創生推動，故在符合前瞻計畫投資未來宗旨前提下，提出「加速推動地方創生計畫」報奉行政院2020年10月5日核定，規劃編列五年60億元預算(每年12億元)辦理。

國發會指出，經過幾年來的推動，地方創生已形成一股風潮，在密集造訪地方的過程中，發現各類型的青年團隊響應尤其熱烈，深刻瞭解到青年確實是在地推動地方創生政策不可或缺之主力，地方創生要落地深耕，亟需透過積極做法吸引青年留鄉或返鄉，透過青年活力能量，協助串聯建構在地網絡；同時，政府資源要到位挹注地方創生事業，讓地方產業有適當配套建設支持，才有機會吸引人口回流地方。

國發會說，為精進地方創生政策，在符合前瞻計畫投資未來宗旨之前提下，行政院2020年10月5日核定「加速推動地方創生計畫」，編列五年60億元，自2021年度起進一步統合跨部會地方創生資源，透過新增多元徵案管道、設置在地青年培力工作站、活化公有空間、成立分區輔導中心及專案辦公室等策略，加大地方創生推動力道，提高整體資源運用效率，朝均衡台灣目標加速前進。

此外，為加強地方創生政策內涵及成果宣導，國發會規劃於2023年4月29日至5月1日舉辦「2023地方創生論壇暨展覽市集」活動，以「地方創生 扎根共好促永續」為主題，結合市集、展覽、論壇等三大類型活動一同舉辦，論壇邀請到日本講者與會分享，擴大台日地方創生經驗交流，結合永續發展議題拓展國際；展覽呈現我國地方創生各地多元發展活力與感動故事；市集邀請全國從事地方創生的團體進行展售，期待民眾能以實際消費行動，認識並支持地方創生。