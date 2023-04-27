快訊

赴緬採訪番紅花革命遭槍殺！日本記者長井健司「死前拍攝畫面」公布

張國煒批台灣不夠重視觀光、落後星國太多 觀光局回應了

校產保衛戰！專輔學校轉型突圍 南向招生扭轉退場命運

加速推動地方創生計畫 國發會編列五年60億元

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

國家發展委員會今（27）日指出，將於4月29日至5月1日舉辦「2023地方創生論壇暨展覽市集」活動，以「地方創生 扎根共好促永續」為主題，結合市集、展覽、論壇等三大類型活動一同舉辦，論壇邀請到日本講者與會分享，擴大台日地方創生經驗交流，結合永續發展議題拓展國際。

面對我國總人口減少、人口過度集中大都市，以及城鄉發展失衡等問題，國發會自2019年地方創生元年起，政府積極協助地方透過發掘地方DNA，由下而上凝聚共識、擘劃願景等過程，形成事業提案，整合提出地方創生計畫循程序辦理，並媒合中央部會資源與引導民間投資，支援地方創生工作。

國發會指出，推動過程中，地方屢屢反映輔導地方能量及部會資源整合投入不足，且缺乏青年支持系統之建構，為精進地方創生推動，故在符合前瞻計畫投資未來宗旨前提下，提出「加速推動地方創生計畫」報奉行政院2020年10月5日核定，規劃編列五年60億元預算(每年12億元)辦理。

國發會指出，經過幾年來的推動，地方創生已形成一股風潮，在密集造訪地方的過程中，發現各類型的青年團隊響應尤其熱烈，深刻瞭解到青年確實是在地推動地方創生政策不可或缺之主力，地方創生要落地深耕，亟需透過積極做法吸引青年留鄉或返鄉，透過青年活力能量，協助串聯建構在地網絡；同時，政府資源要到位挹注地方創生事業，讓地方產業有適當配套建設支持，才有機會吸引人口回流地方。

國發會說，為精進地方創生政策，在符合前瞻計畫投資未來宗旨之前提下，行政院2020年10月5日核定「加速推動地方創生計畫」，編列五年60億元，自2021年度起進一步統合跨部會地方創生資源，透過新增多元徵案管道、設置在地青年培力工作站、活化公有空間、成立分區輔導中心及專案辦公室等策略，加大地方創生推動力道，提高整體資源運用效率，朝均衡台灣目標加速前進。

此外，為加強地方創生政策內涵及成果宣導，國發會規劃於2023年4月29日至5月1日舉辦「2023地方創生論壇暨展覽市集」活動，以「地方創生 扎根共好促永續」為主題，結合市集、展覽、論壇等三大類型活動一同舉辦，論壇邀請到日本講者與會分享，擴大台日地方創生經驗交流，結合永續發展議題拓展國際；展覽呈現我國地方創生各地多元發展活力與感動故事；市集邀請全國從事地方創生的團體進行展售，期待民眾能以實際消費行動，認識並支持地方創生。

國發會 日本

延伸閱讀

明年健保可能不漲保費 將減少指示用藥給付

雙語國家發展中心條例才剛流會又排審 民團籲「拒審」

全球跨境隱私規則論壇啟動 台灣歡迎英國申請加入

2030減碳24％太消極？ 國發會：相比類似國家不算落後

相關新聞

普發現金不敵升息漲電價 4月消費信心指數終止連3升

中央大學台經中心今天公布4月消費者信心指數（CCI）為63.18點，月減1.29點，終止連續3個月走揚。中央大學台經中心...

韓國OTT將進軍台灣 史哲呼籲電信業者投資台灣內容產業

立法院教育及文化委員會今天審查《公共電視法》，邀請文化部長史哲、公視董事長胡元輝等出席，針對民進黨立委張廖萬堅主張，中華...

龔明鑫：景氣燈號脫離藍燈有難度 估最快Q3才有機會

國發會今（27）日下午將公布最新的景氣燈號，對此，國發會主委龔明鑫表示，要脫離藍燈恐怕還沒辦法，最快脫離藍燈的時間點將落...

響應全球永續發展 貿易局提出三大面向

經濟部貿易局今（27）日宣布2023年推動永續會展重要工作及作法，將以「評估與輔導」、「發聲與行動」以及「鼓勵與榮譽」三...

加速推動地方創生計畫 國發會編列五年60億元

國家發展委員會今（27）日指出，將於4月29日至5月1日舉辦「2023地方創生論壇暨展覽市集」活動，以「地方創生 扎根共...

白話財經EP108｜景氣燈號持續低迷 經濟何時能有轉機？

從去年下半年至今，國內景氣燈號持續低迷，市場都在關注到底何時能夠重新找回動力。本集邀請中央經濟系教授吳大任為聽眾分析景氣低迷的成因，還有何時能出現回溫的契機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦