可成批外資股東不實指控 二度發聲明稿自清

機殼大廠可成（2474）)二度發聲明稿回應外資股東昨(27)日各項指控，以下為可成聲明稿全文：

「股東行動主義」本應為股東秉持善意與公司良性對話，形成雙贏局面。然兩個多月以來，有號稱外國專業投資人，主事者數次透過媒體放話，對可成營運、資金運用、轉型策略，以及溝通管道，藉由錯假資訊、斷章取義，一再提出不實指控、發佈煽動性言詞，誤導社會大眾視聽、誣蔑我司形象及聲譽，甚而漠視法令規範，意圖影響主管機關判斷及行政中立。

台灣資本市場經過多年努力，協助產業升級、提高企業能見度，如今在國際舞台上舉足輕重，外資的高度專業及投資紀律，在其中扮演著關鍵角色。如今素行及身份背景均具爭議性之少數股東，憑其1%持股，顛倒是非，對我司管理團隊惡意抹黑，進行人身攻擊，企圖影響公司運作、中長期發展，以至於多數股東權益。觀其言其行，不僅與股東行動主義初衷大相逕庭，亦不具一般專業投資人應有之高度及格局；對整體市場秩序，以至於我國產業穩定發展，負面影響深遠。是天使，還是禿鷹，籲請諸君明鑑。

以上聲明