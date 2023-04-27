內政部預告平均地權條例子法 花敬群盼今年上半年施行

內政部日前預告「平均地權條例」子法，內政部次長花敬群今天表示，平均地權條例的效果持續在發酵，軟著陸的態勢非常明顯，各界都預期房市價格下跌勢在必行，子法預告完成後經過內部的討論，內政部就會報請行政院決定施行日期，希望能夠在今年上半年正式施行。

立法院內政委員會今天審查「殯葬管理條例部分條文修正草案」、「原住民身分法部分條文修正草案」、「姓名條例部分條文修正草案」等案，邀請內政部政務次長花敬群列席備詢。

花敬群會前受訪時說，這次平均地權條例的修法，從前年底內政部部務會報通過後，大家看到很多討論，法案的效果也在持續發酵，而經過平均地權條例與升息結構的調整，整個房地產市場短著陸的態勢非常明顯。

花敬群指出，不管是預售屋還是中古屋市場，其實都開始出現價格反轉的現象，各界都預期價格下跌是勢在必行，而且會持續相當的時間，所以平均地權條例從來沒有打假球，都是為了要健全房市、打擊房市炒作的問題，不只目標非常準確，而且很正式地對抗市場不當的行為。

花敬群說明，很多業者希望透過各種論述，降低修法造成的衝擊或壓力，但是平均地權條例已經在今年2月8日三讀通過，而且經過總統公布實施，內政部近日已經預告相關子法，預告完成後經過內部討論，內政部就會報請行政院決定施行日期，希望能在今年上半年就能正式施行，繼續為居住正義、健全房市努力。

另外，時代力量立法院黨團日前批評，內政部原先承諾禁止預售屋換約將溯及既往，如今已經確定跳票。花敬群則說，很多事情的了解、評估跟判斷，還是要經過專業分析與務實地討論，過去這段時間有不少業者希望可以溯及既往，背後代表的意義可能是不溯及既往的效果更好，關後門的狀況可以更嚴格。

花敬群強調，這些都是大家對於事情的判斷，希望一切能夠回歸有效抑制炒作的方向，而不要只是站在表面上的口水戰，這樣其實對國家不好。

有關保二總隊接受軍事訓練，花敬群說明，警察跟軍人絕對是不一樣的體系，警察就是要維護治安，保二總隊的工作則是關鍵基礎設施維護的治安管理，現階段各式各樣的恐攻方式日趨複雜，關鍵基礎設施的維護量能能、攻擊或技術當然要更加提升。

花敬群表示，國防部是協助保二總隊訓練種子教官，而不是讓保二總隊的警察同仁全部變成軍人，警察跟軍人是不一樣的，保二總隊是保衛關鍵基礎設施，「而不是跟著敵人到哪裡，我們就跑到哪裡跟他對抗的那種軍人」，這是很清楚的分界，請大家不要以訛傳訛。