泰山董座詹景超出面指控 市場派率警帶走獨董杜英達 警方彷彿淪為工具

泰山企業（1218）經營權大戰持續，市場派引用公司法大同條款，將在5月31日召開股東臨時會全面改選。公司派今（26）日低調開記者會，指控市場派、龍邦董事長劉偉龍4月20日帶著員警進入公司審計會議，表示因接獲報案，指稱主持會議的泰山獨董杜英達遭到恐嚇，需被請去做筆錄。

泰山董事長詹景超今罕見親上火線出席泰山記者會，並公佈六段會議影片。他接受電視媒體採訪時表示，警察好像淪為市場派的工具，劉偉龍想辦法把杜英達帶走，但是當時杜英達是會議的主席，這進而影響泰山董事會的進行。

詹景超堂弟詹皓鈞說，杜英達表示沒有遭受到威脅，且他是律師人，他知道自己的立場，但劉偉龍中斷會議，把杜英達帶走後就沒再回來，希望能以泰山的立場表示抗議。

不過警方發出聲明回應，針對泰山獨董恐嚇案，現場報案者表示為泰山大股東，害怕該會議有黑道份子在場，所以要求警方陪同進入會場，經了解現場並無黑道人士，也無遭到脅迫後便離開現場。