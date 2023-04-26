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三大因素 台灣連二年居美國第八大進口市場

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導

財政部今（26）日發布統計專題指出，在美中貿易戰、地緣政治風險、供應鏈安全考量等三大因素下，台灣近年在美國進口市占率擴增，近兩年(2021、2022)皆躍升為美國第八大進口市場。

表現較亮眼的貨品包含積體電路、螺釘螺栓、電動自行車。在積體電路方面，台灣高居美國第二大進口市場，僅次於馬來西亞，主要受惠於邏輯IC需求增加及記憶體市場挪移。

隱形冠軍螺釘螺栓在美進口市占持續穩居第一，且市占率呈現增加趨勢，與排名居次的中國大陸拉開差距；電動自行車受惠於淨零排放趨勢，台灣在美進口市占率二成七，排名第二，僅次於大陸。

財政部表示，美國是台、日、韓、中的重要外銷市場，占出口比重約一至二成，由於美中兩強對峙與全球疫情牽動生產鏈布局，近五年台灣、南韓對美出口累計增幅各達一倍、六成，優於大陸、日本。

出口貨品結構方面，兩岸相似，皆以資通與視聽產品為主力，我國又因電腦相關產品比重攀升，集中度明顯提高，日、韓則以小客車為大宗。

而中國大陸居美國最大進口國，然而隨關稅加徵措施延續，其在美進口市占率自2017年21.6%下降至2022年16.5%，創14年來最低，多項貨品均呈滑落，其中顯示卡、伺服器、電腦零附件等高附加價值產品，美方頗多轉自台灣進口。

至於筆電、手機等美國對大陸依賴程度較高的產品，因應美中科技戰、地緣政治風險、供應鏈安全等議題，建置大陸以外生產基地已蔚為趨勢，台灣除投入研發維繫競爭優勢外，也相應加速調整全球產能布局。

近年我國在美國進口市占率逐步擴增，升居第八大進口市場，台美持續推動各項經貿對話平台，深化供應鏈戰略夥伴關係，有助於促進雙邊貿易與投資。

美國 電動自行車

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