國際信評S&P肯定我國央行貨幣政策 維持長期主權信評為AA+級
中央銀行今（26）日指出，國際信評公司S&P發布今(2023)年我國主權信用評等報告，維持「長期」信用評等於「AA+」，展望穩定。
S&P認為，台灣對外淨資產部位強勁（robust net external asset position）、財政狀況強健（strong fiscal settings）及央行貨幣政策極具彈性（strong monetary flexibility），在全球半導體產業不景氣帶來的經濟逆風下，將可支撐信用評等。儘管地緣政治緊張，對依賴出口的台灣經濟帶來風險，但不致影響具有競爭力的製造業之長期成長。
該報告認為，台灣金融體系流動性充裕，央行貨幣管理健全（sound monetary management），使通膨率低且穩定。此外，相對具有彈性的新台幣匯率及外匯交易順暢，有助舒緩經濟及金融的衝擊。
S&P亦指出，台灣通膨率長期維持在亞洲國家最低之一。近期雖因全球商品價格攀升導致通膨壓力增加，但台灣通膨仍屬溫和。儘管面臨供應鏈瓶頸，但因政府實施平穩電價等措施，使國內通膨受控；因此，相較於區域內多數央行，過去一年以來我國央行升息步調較為漸進、溫和。
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