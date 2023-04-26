快訊

金門軍方悍馬車「運送彈藥突自燃」大火吞噬車體嚇壞民眾 金防部回應了

全台食品業皮繃緊！聯華火災拖累 今年食品廠列勞檢重點

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

聯華食品（1231）彰化廠25日發生火災導致勞工傷亡，已遭勒令停工。勞動部職業安全衛生署今（26）日表示，本周內針對聯華食品全台各廠進行檢查。受到聯華食品工安事件影響，全台食品業今年將列為勞動檢查的重點。

歷年來勞動部勞檢重點多半放在高風險產業，如營造業、公共工程、化工業等，而食品業工安風險僅列一般，往年採抽樣勞檢；但聯華食品火災被列為嚴重工安事件，官員表示，全台食品業今年將列為勞動檢查的重點，規畫勞檢場次將會大增。

針對聯華食品工安事件後續，勞動部職業安全衛生署職業安全組長朱文勇表示，本周會針對聯華食品各廠進行職業安全衛生相關檢查，包含基隆、中壢、桃園、嘉義等廠區，主要是檢查設備是否安全。

朱文勇表示，待火災鑑識完成後，勞動部將視是否違反職安衛生相關規定，進行裁罰。若是違反「職業安全衛生法」第6條第1項規定，雇主未對防止爆炸性或發火性等物質引起之危害、防止火災等引起之危害，應有符合規定之必要安全衛生設備及措施，最高可開罰30萬元。

根據職安署統計，聯華食品自2020年至今，全國五個廠共檢查過57場次、違反26項次，僅有2022年桃園廠因違反「職業安全衛生設施規則」第43條第1項暨「職業安全衛生法」第6條第1項，機械設備有危害勞工之虞，遭開罰過一次、當時罰鍰6萬元。

聯華 勞動部 工安

延伸閱讀

聯華食品大火7死 高市檢查108家工廠防再釀悲劇

勞動部職安健康週 為聯華食品大火罹難者默哀

聯華食品彰化廠大火7死 起火點疑2樓油炸機

聯華大火7死 檢今調查重點：2樓油炸機起火後是否即時疏散

相關新聞

金管會開放了！期貨商得轉介國外股權差價契約交易

為協助槓桿交易商拓展客戶及便利投資人交易，金管會開放期貨商受託買賣執行業務員得轉介連結國外個股、國外ETF或國外股價指數...

台灣離岸風機達200支 可供120萬戶家庭年用電

蔡政府目標去年底完成200支風機，但實際上去年底僅達到188支，未如預期達標。事隔近五個月，經濟部今（26）日於臉書宣布...

運動賽事、藝文活動轉播費用高 NCC放寬廣告贊助規定

NCC（國家通訊傳播委員會）今天提出「電視節目廣告區隔與置入性行銷及贊助管理辦法」修正草案；NCC副主委暨發言人翁柏宗指...

購煤預算爆增2.66倍 台電：燃煤價大漲非用煤量增加

立委爆料台電購煤預算增加，台電表示，購煤預算增加是由於國際燃煤單價大漲所致，並非用煤量增加，且在供電無虞下皆會優先減煤，...

獨家／立委江永昌提案修法 金管會新設第五局「虛擬資產局 」

台灣金融事務的最高主管機關金管會，設有銀行、證券期貨、保險與檢查等四大局，在金管會被指定為虛擬資產主管機關後，立法委員江...

憂鬱投保／精神疾病詐保爭議多 保險業被「騙到怕」拉高理賠門檻

花蓮縣一家八口疑似詐保全部獲得憂鬱症的理賠，保險公司提告無效，日前一審在台北地方法院裁定全數不起訴。消息傳出不但令許多人咋舌，更令人好奇，這種疑似用精神病詐保的情況是少數個案還是屢見不鮮？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦