全台食品業皮繃緊！聯華火災拖累 今年食品廠列勞檢重點

聯華食品（1231）彰化廠25日發生火災導致勞工傷亡，已遭勒令停工。勞動部職業安全衛生署今（26）日表示，本周內針對聯華食品全台各廠進行檢查。受到聯華食品工安事件影響，全台食品業今年將列為勞動檢查的重點。

歷年來勞動部勞檢重點多半放在高風險產業，如營造業、公共工程、化工業等，而食品業工安風險僅列一般，往年採抽樣勞檢；但聯華食品火災被列為嚴重工安事件，官員表示，全台食品業今年將列為勞動檢查的重點，規畫勞檢場次將會大增。

針對聯華食品工安事件後續，勞動部職業安全衛生署職業安全組長朱文勇表示，本周會針對聯華食品各廠進行職業安全衛生相關檢查，包含基隆、中壢、桃園、嘉義等廠區，主要是檢查設備是否安全。

朱文勇表示，待火災鑑識完成後，勞動部將視是否違反職安衛生相關規定，進行裁罰。若是違反「職業安全衛生法」第6條第1項規定，雇主未對防止爆炸性或發火性等物質引起之危害、防止火災等引起之危害，應有符合規定之必要安全衛生設備及措施，最高可開罰30萬元。

根據職安署統計，聯華食品自2020年至今，全國五個廠共檢查過57場次、違反26項次，僅有2022年桃園廠因違反「職業安全衛生設施規則」第43條第1項暨「職業安全衛生法」第6條第1項，機械設備有危害勞工之虞，遭開罰過一次、當時罰鍰6萬元。