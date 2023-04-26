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購煤預算爆增2.66倍 台電：燃煤價大漲非用煤量增加

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
立委爆料台電購煤預算增加，台電表示，購煤預算增加是由於國際燃煤單價大漲所致，並非用煤量增加。聯合報系資料照片／記者侯永全攝影
立委爆料台電購煤預算增加，台電表示，購煤預算增加是由於國際燃煤單價大漲所致，並非用煤量增加。聯合報系資料照片／記者侯永全攝影

立委爆料台電購煤預算增加，台電表示，購煤預算增加是由於國際燃煤單價大漲所致，並非用煤量增加，且在供電無虞下皆會優先減煤，即使近幾年國內用電需求增加，燃煤用量並沒有增加，且優先使用高效率的超超臨界機組，並致力「增氣減煤」。

台電表示，持續透過設備改善、環保降載及推動機組更新計畫來減少空污，相對於2016基準年，2022年台電火力電廠整體空污排放量，從2016年的10.6萬公噸，降低至2022年的4.2萬公噸，已減少逾6成，其中燃煤機組減量貢獻約5成。

台電指出，購煤預算增加主要是因國際燃煤市場受俄烏戰爭影響，致燃煤供應緊澀，國際煤價大幅上揚，使今年的燃煤預算單價為去年的2.6倍，今年燃煤預算單價為每公噸6427元，較去年法定燃煤預算單價每公噸2395元，每公噸增加4032元。

台電進一步指出，今年燃煤預算編列用量為2696萬公噸，而去年燃煤預算編列用量為2714萬公噸，今年用量已較去年減少18萬公噸。

台電說明，近年積極實踐「增氣減煤」，在供電無虞的前提下，針對既有燃煤機組採取降載及減煤運轉，2021年全國燃煤發電量合計934億度，2022年合計908億度，已減少26億度。

台電 空污

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