矽格Q1每股賺0.49元 對下半年營運抱持審慎樂觀看待
IC封測廠矽格（6257）今（26）日召開董事會通過2023年第1季財務報告，單季獲利2.26億元，較2022年同期減少72.5%，每股純益0.49元。展望後市，矽格預期在中國大陸全面開放動能推升，通貨膨脹受到控制及客戶庫存去化改善，對下半年營運抱持審慎樂觀看待。
矽格指出，過去九個月全球在俄烏戰爭、新冠疫情、通貨膨脹及美國半導體抵制中國大陸等因素影響，大多半導體公司庫存去化緩慢，造成公司今年第1季度營收繼續探底，不過矽格在成本及資本支出進行管控下，獲利仍符合預期。
矽格進一步說，第2季起隨著全球疫情大幅減緩，中國大陸全面開放動能推升，通貨膨脹受到控制及客戶庫存去化改善，加計國內外主要客戶未來推出新產品的擴大商機等有利因素，因此雖然市場仍存在若干地緣政治地雷威脅，綜觀全局，對於下半年營運抱持審慎樂觀看待。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言