優通膨中高齡延後退休 主動應徵人數逆勢成長23.4%

台灣缺工潮持續擴大，人才短缺已達42.3萬人。104人力銀行今（26）日表示，目前工作機會數104.4萬個，其中，歡迎中高齡的工作數達18.1萬個，三年成長近三倍；同一期間，企業主動邀約32.7萬名中高齡面試，三年成長2.3倍，顯見中高齡已成為企業愈來愈看重的新人才來源藍海。

104中高齡人力銀行總經理吳麗雪分析，少子化讓勞動力越來越少，台灣55歲以上勞參率遠低於日、韓，看準勞動力斷層，企業逐漸向中高齡招手。

此外，104人力銀行也發現，隨著通貨膨脹飆漲，中高齡自評退休年齡延後到64歲，退休準備金從1,500萬上升到2,000萬，持續工作和求職意願增加，帶動中高齡主動應徵人數，三年來單月平均從4.7萬人增加到5.8萬人，成長 23.4%。

104中高齡人力銀行總經理吳麗雪指出，中高齡快速上工的三大機會區為：批發零售業2.6萬個、不動產業1萬個、住宿服務業8000個工作機會最多，主因民生消費產業疫後大噴發，以及原本缺工的壓力即相對嚴重。

當企業願意用，企業如何打造更吸引中高齡的友善職場？104中高齡人力銀行總經理吳麗雪分享「3心6力5友善」中高齡招募新思維，企業需翻轉對於中高齡工作者的傳統偏見。

用同理心、上下一心、真誠心迎接中高齡伙伴；理解中高齡在肌力、耐力、聽力、視力、心智能力、動作控制能力上有所衰退，透過職務再設計，讓中高齡在職場上也能發揮有效戰力；最後，從徵才到上工的招聘、對待、工作、生活、環境全流程，思考更體貼的改善做法，創造友善中高齡職場，讓中高齡，成為企業人才新生力軍。