快訊

國道驚魂！鐵鉤從天砸落擋風玻璃 女駕駛驚喊：絕命終結站

美軍西太平後勤有弱點？軍事專家盤點各軍種這些對策

富察赴陸探親失聯 國台辦：涉嫌危害國家安全 接受調查中

優通膨中高齡延後退休 主動應徵人數逆勢成長23.4%

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
104人力銀行發現，隨著通貨膨脹飆漲，中高齡自評退休年齡延後到64歲，退休準備金從1,500萬上升到2,000萬，持續工作和求職意願增加，帶動中高齡主動應徵人數，三年來單月平均從4.7萬人增加到5.8萬人，成長 23.4%。 圖／104人力銀行提供
104人力銀行發現，隨著通貨膨脹飆漲，中高齡自評退休年齡延後到64歲，退休準備金從1,500萬上升到2,000萬，持續工作和求職意願增加，帶動中高齡主動應徵人數，三年來單月平均從4.7萬人增加到5.8萬人，成長 23.4%。 圖／104人力銀行提供

台灣缺工潮持續擴大，人才短缺已達42.3萬人。104人力銀行今（26）日表示，目前工作機會數104.4萬個，其中，歡迎中高齡的工作數達18.1萬個，三年成長近三倍；同一期間，企業主動邀約32.7萬名中高齡面試，三年成長2.3倍，顯見中高齡已成為企業愈來愈看重的新人才來源藍海。

104中高齡人力銀行總經理吳麗雪分析，少子化讓勞動力越來越少，台灣55歲以上勞參率遠低於日、韓，看準勞動力斷層，企業逐漸向中高齡招手。

此外，104人力銀行也發現，隨著通貨膨脹飆漲，中高齡自評退休年齡延後到64歲，退休準備金從1,500萬上升到2,000萬，持續工作和求職意願增加，帶動中高齡主動應徵人數，三年來單月平均從4.7萬人增加到5.8萬人，成長 23.4%。

104中高齡人力銀行總經理吳麗雪指出，中高齡快速上工的三大機會區為：批發零售業2.6萬個、不動產業1萬個、住宿服務業8000個工作機會最多，主因民生消費產業疫後大噴發，以及原本缺工的壓力即相對嚴重。

當企業願意用，企業如何打造更吸引中高齡的友善職場？104中高齡人力銀行總經理吳麗雪分享「3心6力5友善」中高齡招募新思維，企業需翻轉對於中高齡工作者的傳統偏見。

用同理心、上下一心、真誠心迎接中高齡伙伴；理解中高齡在肌力、耐力、聽力、視力、心智能力、動作控制能力上有所衰退，透過職務再設計，讓中高齡在職場上也能發揮有效戰力；最後，從徵才到上工的招聘、對待、工作、生活、環境全流程，思考更體貼的改善做法，創造友善中高齡職場，讓中高齡，成為企業人才新生力軍。

人力銀行

延伸閱讀

通膨削減法 將使美國通膨壓力不減反增

元石油、元日2X 四檔勇

平均地權五子法今預告 建商：賺最大的炒地皮 地主政府不管嗎？

好市多乾干貝折價450元 網嘆通膨太厲害：還是買不起

相關新聞

張榮發遺產訴訟 2審判遺囑有效

長榮集團創辦人張榮發七年前過世，遺囑將遺產全留給二房獨子張國煒，並指定張國煒接任總裁，引起大房不滿，大房三子張國政提確認...

遺囑避紛爭 律師：注意法律要件

張榮發遺囑將財產留給張國煒引紛爭，至今七年官司尚未落幕；律師指出，為避免繼承人發生糾紛，實務上常會預立遺囑，他建議民眾採...

優通膨中高齡延後退休 主動應徵人數逆勢成長23.4%

台灣缺工潮持續擴大，人才短缺已達42.3萬人。104人力銀行今（26）日表示，目前工作機會數104.4萬個，其中，歡迎中...

高端旅遊／有錢參加頂級旅遊別等退休？ 專家：現在不去是浪費錢

金字塔頂端的消費族群即使實力雄厚，參加高端旅遊前也要精打細算，不要被當成「盤子」敲。在挑選想要的行程前，可善用自行組團的「團購」方式議價；另外，預期明年費用還會再漲，也可以先預購行程。

高端旅遊／旅遊業者藉疫情重整期搶頂級遊程 每人70萬南極團熱銷

新冠疫情重擊全球旅遊產業，也打亂國際頂级旅遊商品供應鏈，帶動國內高端旅遊產業的崛起。因許多國際知名重量級旅行社紛紛倒閉重整，讓台灣旅行社有機會以合理價格直接與頂級旅遊供應商合作，規畫出適合台灣富豪的頂級團體旅遊商品。

怕民眾喊缺電 台電擬改燈號指標

夏天還沒到，台電已經啟動兩次需量競價向民間購電，而高價購電的作法也引發爭議，台電坦言購電是為了讓備轉容量率維持在百分之六...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦