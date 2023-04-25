鄭文燦：綠色金融產品未來會更多樣化

行政院副院長鄭文燦今（25）日指出，邁向永續發展的一個既是挑戰也是契機，這會形成一個龐大的綠能產業，另外也會發展出綠色金融，除了直接投資與融資外，也會衍生出綠色債券、綠色保險，這也意味著未來綠色商品可以更多樣化。

鄭文燦今日出席綠色行動力論壇－驅動轉型綠色供應鏈時指出，自己對於綠色金融的能源轉型的議題是特別有感覺，自己在當桃園市長八年期間，桃園市的再生能源成長超過80倍，桃園成為北台灣成長度第一名。桃園也是首個推動創能到除能的城市，包括光儲合一、除能站的興建等，因此在來到行政院當副院長後也接續沈榮津副院長的角色，目前綠能加速方案就是由我負責。

鄭文燦說，目前政府的規劃，2025年前再生能源比例要達到29GW，截至目前為止，太陽能已達到10.25GW，去年成長的特別快，大約成長了2.5GW，太陽能光電系統必須要佔總量中的20GW，也就是後面還有10GW的目標，必須要在幾年內完成，推估大概大概需要1萬公頃的土地需求。

鄭文燦也說，目前太陽能光電系統技術已經慢慢成熟，1公頃可以到達不只1GＷ，1M就可到達1.4GＷ，另外它的使用年限也可從20年延長到30年 ，太陽能板的回收技術也在成熟中，所以這是一個可持續性投資的行業，其中，以太陽能來說的話永豐銀行著墨比較多投資是各銀行裡面第一名 不過，我也要藉這個機會來說一下，再生能源的領域是很廣，包括風電，風電在我們的設計裡面，也佔了相當大的比例將來也會逐步的提高，特別是離岸風電，現在已經到了第三期區塊開發的招標階段，所以風電是另外一個台灣可發展的產業領域，不只是透過風電的國產化將來風電從水下技術到風機的系統整合，再到營運商，融資單位會形成一個風電的生態系。

至於再生能源條例，鄭文燦表示，目前正在立院審查，包括地熱如何減少探勘的風險，以前是要興辦計畫通過以後才能探勘，現在改成為先探勘再推動興辦計畫碳灘階段政府也會補貼減少前期的風險，另外小水利也是一樣，我們會繼續的推動，其他的生質能源也是未來的一個重點，讓廢棄物再生利用或者油廢轉移，這些不同領域都需要技術跟系統營運的成熟， 台灣在這方面擁有很好的工業條件，相信綠能會成為台灣邁向永續發展的一個既是挑戰也是契機，未來會形成一個龐大的綠能產業。

鄭文燦也提到，除了綠能產業外，也會發展出綠色金融，除了直接投資、融資部分外，當然還有綠色的債券、綠色的保險，這也是未來綠色商品可以多樣化，讓投資者有更多的選擇，可以用你的投資讓我們的能源轉型、低碳轉型或者淨零轉型，能得到更大的財務支持，所以未來包括碳權交易所會由國發會、經濟部跟證券交易所一起來設計成立台灣版的碳權交易所，目前正緊鑼密鼓在進行規劃，應該會在很短的時間內就會實現我們的碳權交易所。

另外，鄭文燦也說，今年因為經過組織改造，環保署會改制為環保部環境部，將會設置氣候變遷署，工業局也會變成工業產業發展署，針對碳盤查或碳足跡的認證以及碳捕捉的技術，包括碳管理制度希望能夠形成一套台灣的有關碳費碳稅相關領域的管理機制，希望以大帶小，大的企業來帶動中小型的企業能夠把碳管理的流程做好，將來各個國家都會實施碳邊境調整機制，會看碳排氣數，歐盟的CBAM即將在10月實施，屆時，我國很多產業都遇到，即便傳統產業，如像螺絲產業，我國螺絲大概有15%到20%外銷至歐盟，那就會被納入CBAM的管制範圍，未來碳排的氣數，分為直接碳排跟間接碳排。

鄭文燦說明，直接碳排指的是生產流程的碳排，這需要盤查的技術來確定碳排多少，另外一個是間接碳排，就是你使用的能源，能源的係數台灣是略高於日本跟韓國，所以我們將來會有一個碳競爭力的挑戰，包括我國的產業、能源這兩個部分可能就是，未來我們在整體的碳競爭係數上要好好的去思考要接軌國際。

除此之外，鄭文燦也說，面對氣候變遷的法制已經在去年就通過了，其實陳建仁院長上任的第一份公文就是簽署氣候變遷的四年的一個綱要計畫 大概從112年到115年，投資700多億，分散在九個部會，每個部會領域都是在技術法制都會有突破，所以將來如果金融跟得上的話，我相信台灣會把很多的優勢加成我們在綠能，在電動車、半導體、5G、AI的技術上都會因為有淨零轉型跟數位轉型的挑， 讓我們的很多優勢可以加成，形成下一個階段台灣更大的發展動力。

鄭文燦說，台灣會找出一條出路，所以重點不是在喊2030或2050，而是從現在怎麼走到未來，未來也是決定在現在，這個路徑該怎麼樣子走得穩 、走得好、走得遠，是我們最重要的目標，我們希望未來企業的ESG就不是只有種樹，大家很喜歡種樹，但種樹之外，要做碳匯有很多方法，大家可以集思廣益，可以讓我們台灣的淨零轉型可以在國家到民間到產業、到社區都可以落實，希望以後我們在今年的這幾個新的政策都能夠跟產業形成共識。