欲改電力穩供標準 台電拋備轉容量率從百分比變絕對值

台電過去就曾拋出要重新檢討備轉容量率制度，不再以百分比當作基準。對此，經濟部次長、台電代理董事長曾文生今（25）日說明，隨著現在供電量已經突破4,000萬瓩，母數變大的同時仍持續用百分比來當作供電穩定基準不夠精確，但是否修正為絕對值仍會交由專家決定。

曾文生昨（24）日於立法院接受質詢時再拋出此概念，今日於台電活動受訪時說明，備轉容量是為防範機組故障時多做的準備，至於實際應該準備多少量，過往台電都是以一成作為規範。

但現在供電能力已經突破4000萬瓩，隨著母數變大，如果持續用百分比當作基準，就會必須準備愈來愈多預度。因此，電力學者早在兩年前就提出，如果台電可以準備約兩部大型機組及一部中型機組，約250、280萬瓩的備轉容量率，其實就相當充足。

但曾文生也說，台電是受電業規範，相關討論在籌組可靠度及韌性辦公室成立後就一直有在討論，實際怎麼調整還是要經過專家商討。

台電備轉容量率制度是指台灣每日供電可靠度指標，也就是將以當天實際發電量，也就是扣除維修、故障機組及環保限制機組，再減去瞬時尖峰負載後所計算出來的百分比率；按理來說，若當天備轉容量率愈高，電網穩定度愈高，也可以在電網出現緊急狀況下即時備援。

根據現有規定，每日備轉容量率是以燈號呈現，如備轉容量率大於10%為「供電充裕」的綠燈；10%至6%為「供電吃緊」的黃燈；6%以下為「供電警戒」的橘燈；備轉容量90萬瓩以下為「限電警戒」的紅燈；備轉容量50萬瓩以下為「限電準備」的黑燈。

蔡總統於2019年表示，台灣每年備轉容量率為10%的供電目標。但實際上近幾年已較難達到該目標，部分原因是再生能源建置速度不如預期，且部分火力電廠興建進度延宕。

台電過往曾解釋，隨著台灣發電能量逐漸提升，若是要持續一直以10%為目標，不僅調度難度增加，也會增添不必要的燃料成本，因此萌生調整備轉容量率定義的想法。