桃園某科技公司發生職場霸凌 勞檢處要求限期改善

桃園某科技公司發生主管對員工霸凌事件，隨著影片外流惹議，勞檢處今天表示，遭霸凌員工已報案，後因雙方和解撤告，除實施勞檢，並限期改善未落實執行職場不法侵害相關紀錄。

根據網路社會事新聞影音貼文影片，桃園市某股票上櫃科技公司，一名主管在3月12日上午疑因工作問題與員工起衝突，主管在過程中不但以手指戳員工胸部，還動手搧員工巴掌，畫面中雖然還有另一名黑衣員工在場，卻沒有上前勸阻，畫面曝光引發網友議論。

桃園市政府勞動檢查處今天表示，昨天接獲轄內某科技廠發生肢體霸凌事件，已立即派員至事業單位實施勞動檢查，經查發現某科技廠於3月12日發生一起勞工遭受部門主管嚴重肢體霸凌案件，雖然雙方已達成和解，但事業單位未落實執行職場不法侵害相關紀錄，將通知限期改善，未改善者將依違反職安法規定處新台幣3至15萬元罰鍰。

勞檢處呼籲，一般事業單位應依職業安全衛生設施規則，訂定執行職務遭受不法侵害預防計畫及採取暴力預防措施，勞工遇到職場霸凌時，應主動向公司提出不法侵害調查，對於工作期間遭受霸凌事件，已涉及觸犯刑法，建請通報警政機關或循司法途徑處理，以維護自身權益。

廠商人員事後接受媒體訪問表示，事件起因是在工作上發生些小衝突而起爭執，針對這起事件公司已做處理，雙方私下和解，公司對這名主管也進行了行政處分，但廠方未說明是何種行政處分。