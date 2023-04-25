快訊

預防俄國發動「難民入侵」：芬蘭在邊境蓋鐵網圍籬

氣質依舊！前經濟部長宗才怡現況曝光 75歲居然長這樣

兒摔斷手…消防夫妻勒索麥當勞7060萬 對話曝「逼死他們、最終目標讓老婆退休」

桃園某科技公司發生職場霸凌 勞檢處要求限期改善

中央社／ 桃園25日電

桃園某科技公司發生主管對員工霸凌事件，隨著影片外流惹議，勞檢處今天表示，遭霸凌員工已報案，後因雙方和解撤告，除實施勞檢，並限期改善未落實執行職場不法侵害相關紀錄。

根據網路社會事新聞影音貼文影片，桃園市某股票上櫃科技公司，一名主管在3月12日上午疑因工作問題與員工起衝突，主管在過程中不但以手指戳員工胸部，還動手搧員工巴掌，畫面中雖然還有另一名黑衣員工在場，卻沒有上前勸阻，畫面曝光引發網友議論。

桃園市政府勞動檢查處今天表示，昨天接獲轄內某科技廠發生肢體霸凌事件，已立即派員至事業單位實施勞動檢查，經查發現某科技廠於3月12日發生一起勞工遭受部門主管嚴重肢體霸凌案件，雖然雙方已達成和解，但事業單位未落實執行職場不法侵害相關紀錄，將通知限期改善，未改善者將依違反職安法規定處新台幣3至15萬元罰鍰。

勞檢處呼籲，一般事業單位應依職業安全衛生設施規則，訂定執行職務遭受不法侵害預防計畫及採取暴力預防措施，勞工遇到職場霸凌時，應主動向公司提出不法侵害調查，對於工作期間遭受霸凌事件，已涉及觸犯刑法，建請通報警政機關或循司法途徑處理，以維護自身權益。

廠商人員事後接受媒體訪問表示，事件起因是在工作上發生些小衝突而起爭執，針對這起事件公司已做處理，雙方私下和解，公司對這名主管也進行了行政處分，但廠方未說明是何種行政處分。

霸凌 桃園

延伸閱讀

蘇偉碩遭控職場霸凌質疑相關法規違憲 憲法法庭不受理

相關新聞

欲改電力穩供標準 台電拋備轉容量率從百分比變絕對值

台電過去就曾拋出要重新檢討備轉容量率制度，不再以百分比當作基準。對此，經濟部次長、台電代理董事長曾文生今（25）日說明，...

旺宏首季每股虧損0.19元 為27季來首見 力拚本季轉盈

記憶體廠旺宏 (2337)今天開法說會，公布首季自結財報，受到提列庫存跌價損失及產能利用率下滑等影響，毛利率季減9個百分...

98.4萬人勞退新制自提 可享稅負優惠

5月報稅季即將到來，根據勞動部統計，截至2022年底有98萬4332名勞工自願提繳退休金，勞動部提醒，如在去年度有個人自...

3月營業氣候測驗點 製造業連五升 服務業連三升

台灣經濟研究院今天公布3月營業氣候測驗點，製造業及服務業持續上升，營建業則再度轉為下滑。其中製造業營業氣候測驗點93.9...

平均地權條例子法今預告 房仲業者揭三大影響

內政部今（25）日召開平均地權條例配套子法草案預告記者會，其重點有預售屋轉售限制例外條款及審核辦法、 私法人購買住宅許可...

經濟部與美國維吉尼亞州 簽署經貿合作備忘錄

美國維吉尼亞州州長楊京（Glenn Youngkin）出訪亞洲，首站就在24日至25日訪問台灣。經濟部次長陳正祺今（25...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦