快訊

張榮發遺囑有效！張國煒勝訴可獲140億遺產 法院判決四大理由曝光

驚！世新大學後門賓士車違停 北市警開罰單...2小時後「駕駛死了」

普萊德落實ESG 全面執行綠能產品開發

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

網通國際品牌普萊德科技（6263）秉持利他永續理念，致力實踐淨零排放，邁向企業永續發展，普萊德強調，全面執行綠能產品開發，訂定「綠能產品開發原則」，從技術研發、產品設計、製造、運輸到回收再利用等階段嚴格依循環保要求。

此外，普萊德表示，全球首創開發「再生能源供電網路智慧管理方案」，以再生能源供電網路使用十年為例，可減少約3,516噸的二氧化碳排放量，等同於將近30萬棵樹木的減碳量，有助於減緩氣候變遷，促進環境永續。

普萊德表示，推行永續供應鏈，已建置「綠色產品管理系統」，完成供應商評核、建立與供應商連結的綠色供應鏈管理平台。品牌行銷與業務拓展也以綠色環保、減碳為訴求，運用線上影音、Webinar線上論壇、產品虛擬展覽、線上會議平台、電子型錄等數位化方式宣傳品牌與產品。

近期環保署舉辦首屆「淨零綠生活競賽」，期透過「綠色飲食」、「綠色旅遊」、「綠色消費」、「綠色居家」、「綠色辦公」五大面向具體實作，將環境行動力落實於日常生活，提升全民綠生活意識。普萊德榮獲環保署首屆「淨零綠生活競賽 – 企業組銅牌獎」肯定。

普來德強調，長期關注氣候變遷議題，將環境永續價值融入企業日常營運之中，成為企業DNA之一。已設定「PLANET 2050淨零碳排路徑」，從企業營運、研發管理、辦公環境、員工照護、到外部公益關懷，全方位推動並落實永續工作，致力實現2050淨零排放目標。

除公司營運層面，普萊德在照顧員工的同時，兼顧永續觀念的建立與宣導。以「創新減碳，全員參與」為宗旨，推動「蔬食愛地球」活動，同仁每週一日蔬食，透過飲食響應降低碳排放，2021年總計1,268人次響應，約可減少0.96公噸/CO2e。

針對辦公環境面，普萊德表示，改以節能LED燈具作為辦公室照明、並依作業區域設置感應照明、統一設定空調溫度、裝置遮陽簾、選用節能風扇提升室內通風循環，而日常用品的採買，例如衛生紙、擦手紙、洗手乳等也選用具有綠色環保標章的產品。並藉由員工旅遊、內部平台宣導、響應關燈一小時等活動深化同仁的永續意識。

長期投入的公益關懷也同樣緊扣永續議題，擴大永續影響力。普萊德指出。連續13年認養坪林有機茶園，推廣茶農改採有機栽種方式以保護翡翠水庫水源不受污染；另外，自2021年起推行《台灣好空氣育福田》公益行動計畫，推廣以稻稈分解菌取代稻草焚燒，協助農友落實稻稈還田之永續循環，徹底解決空污問題，減少碳排。2022年普萊德號召77家企業參與，在花蓮縣、彰化縣總計認捐4,100公頃稻田，減少碳排放約36,900公噸，共創永續環境，發揮實質影響力。

普萊德

相關新聞

台灣大宣布 開通Apple Watch國際漫遊

51勞動節連假即將到來，出國旅遊正夯，台灣大（3045）宣布，即日起提供Apple Watch國際漫遊吃到飽服務。持有A...

打炒房快上路了 專家：未來將考驗建商資金籌措能力

《平均地權條例》子法今（25）日下午預告，政策雖然尚未上路，但已經充分達到嚇阻預售投資或投機的行為，房仲業者指出，統計預...

平均地權條例子法預告 房仲：可預期出現落跑建商

內政部今天預告平均地權條例配套子法草案，大家房屋企畫研究室總監郎美囡表示，平均地權條例配套子法在今日預告前，已經過多方討...

疫後店面強勢回歸 專家曝投資掌握這4大方向

信義全球今（25）日發布2022年台北市店面買賣交易排行榜，以中正區台北車站站前商圈以每坪單價382萬元登北市金店面冠軍...

重磅打炒房！ 預售屋五年內不得轉售

預售屋不得轉售、私法人將限制購屋！內政部長林右昌25日公布平均地權條例子法說，私法人沒有居住的需求，但私法人購屋的狀況卻連年增加，損及一般民眾的居住權益，故將限制私法人購屋。為了打擊炒房狀況，內政部也強調，若非重大事故，否則五年內不得轉售預售屋；且建立實名制的檢舉金制度。

台南房市轉向了？ 估價師查價：13區下跌 最慘跌38%

台南市不動產估價師公會發布最新查價指出，台南15個主要行政區，有13區下跌，僅善化、永康上揚。跌勢最大為仁德區，去年高點...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦