普萊德落實ESG 全面執行綠能產品開發

網通國際品牌普萊德科技（6263）秉持利他永續理念，致力實踐淨零排放，邁向企業永續發展，普萊德強調，全面執行綠能產品開發，訂定「綠能產品開發原則」，從技術研發、產品設計、製造、運輸到回收再利用等階段嚴格依循環保要求。

此外，普萊德表示，全球首創開發「再生能源供電網路智慧管理方案」，以再生能源供電網路使用十年為例，可減少約3,516噸的二氧化碳排放量，等同於將近30萬棵樹木的減碳量，有助於減緩氣候變遷，促進環境永續。

普萊德表示，推行永續供應鏈，已建置「綠色產品管理系統」，完成供應商評核、建立與供應商連結的綠色供應鏈管理平台。品牌行銷與業務拓展也以綠色環保、減碳為訴求，運用線上影音、Webinar線上論壇、產品虛擬展覽、線上會議平台、電子型錄等數位化方式宣傳品牌與產品。

近期環保署舉辦首屆「淨零綠生活競賽」，期透過「綠色飲食」、「綠色旅遊」、「綠色消費」、「綠色居家」、「綠色辦公」五大面向具體實作，將環境行動力落實於日常生活，提升全民綠生活意識。普萊德榮獲環保署首屆「淨零綠生活競賽 – 企業組銅牌獎」肯定。

普來德強調，長期關注氣候變遷議題，將環境永續價值融入企業日常營運之中，成為企業DNA之一。已設定「PLANET 2050淨零碳排路徑」，從企業營運、研發管理、辦公環境、員工照護、到外部公益關懷，全方位推動並落實永續工作，致力實現2050淨零排放目標。

除公司營運層面，普萊德在照顧員工的同時，兼顧永續觀念的建立與宣導。以「創新減碳，全員參與」為宗旨，推動「蔬食愛地球」活動，同仁每週一日蔬食，透過飲食響應降低碳排放，2021年總計1,268人次響應，約可減少0.96公噸/CO2e。

針對辦公環境面，普萊德表示，改以節能LED燈具作為辦公室照明、並依作業區域設置感應照明、統一設定空調溫度、裝置遮陽簾、選用節能風扇提升室內通風循環，而日常用品的採買，例如衛生紙、擦手紙、洗手乳等也選用具有綠色環保標章的產品。並藉由員工旅遊、內部平台宣導、響應關燈一小時等活動深化同仁的永續意識。

長期投入的公益關懷也同樣緊扣永續議題，擴大永續影響力。普萊德指出。連續13年認養坪林有機茶園，推廣茶農改採有機栽種方式以保護翡翠水庫水源不受污染；另外，自2021年起推行《台灣好空氣育福田》公益行動計畫，推廣以稻稈分解菌取代稻草焚燒，協助農友落實稻稈還田之永續循環，徹底解決空污問題，減少碳排。2022年普萊德號召77家企業參與，在花蓮縣、彰化縣總計認捐4,100公頃稻田，減少碳排放約36,900公噸，共創永續環境，發揮實質影響力。