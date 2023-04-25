98.4萬人勞退新制自提 可享稅賦優惠

5月報稅季即將到來，根據勞動部統計，截至2022年底有98萬4332名勞工自願提繳退休金，勞動部提醒，如在去年度有個人自願提繳退休金者，報稅時留意扣繳憑單薪資總額是否已扣除自願提繳金額，以免溢繳稅款。

勞動部勞動福祉退休司司長謝倩蒨說，依「勞工退休金條例」第14條規定，勞工、受委任工作者、實際從事勞動之雇主及自營作業者，得在每月工資、執行業務所得6％範圍內自願提繳退休金，其自願提繳的退休金不計入提繳年度薪資所得、執行業務收入課稅，享有稅賦優惠。

她舉例，如勞工每月薪資4萬3000元，全年薪資收入51萬6000元，當年自願提繳勞工退休金3萬1608元（提繳工資4萬3900元×6%×12個月），則扣繳憑單「給付總額」為48萬4,392元（51萬6000元-3萬1608元），以稅率5%計算，可節省稅額1580元（3萬1608元×5%）。

謝倩蒨指出，根據統計，截至去年底有98萬4332名勞工自提退休金，平均自提提撥率5.65%，去年比前年的83萬4645人多了近15萬人，增幅為17.95%。

謝倩蒨說，為鼓勵參加勞退新制的勞工在每月工資6%範圍內自願提繳退休金，勞工除可自行決定1-6%的提繳率、1年內可彈性調整2次自提比例並可隨時停繳外，自願提繳的退休金還可從當年度個人綜合所得總額扣除，節省應繳納的所得稅。每年還可參與投資收益分配，請領退休金時同樣享有最低保證收益，保本又保息，節稅同時還可以累積退休儲蓄，讓老年退休經濟生活多一層保障。

勞動部提醒，勞工報稅時請留意111年度自願提繳金額是否已自給付薪資總額中全額扣除，若要確認111年度自願提繳金額，可至勞工保險局e化服務系統（網址：https://mes.bli.gov.tw/me/）以「自然人憑證」、「健保卡+戶號」、「虛擬勞保憑證」、「行動電話認證」等方式登入查詢，或親持身分證明文件到勞保局各地辦事處臨櫃查詢。如有發現扣繳憑單給付總額未扣除自願提繳金額或金額有誤，請洽事業單位儘速向所轄國稅局分局或稽徵所申請更正，以免多繳稅款。