充電站常遭反對 程式競技解淨零難題

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】

2023年總統黑客松徵件開跑，淨零碳排將成競賽主題！行政院副院長鄭文燦25日於記者會表示，淨零碳排已經是重大議題，盼結合民間力量，協助社會進行零碳轉型。交通部長王國材舉例說，如充電站設置時常受到地方反對、傳統產業如何銜接未來綠能商機，這些議題都需要社會的集思廣益。

「2023總統盃黑客松徵件啟動記者會」25日在三創生活園區CLAPPER THEATER盛大舉辦，由鄭文燦、總統府副秘書長張惇涵、數位部長唐鳳、交通部長王國材共同宣布2023總統盃黑客松徵件正式啟動，號召全國黑客認領公民心願，提出解方，並由政府落實，共同為零碳轉型努力。

交通部說，邁入第六屆的「總統盃黑客松」以應用數位科技為基礎，並於今年首度擴大邀請立法、司法、考試及監察院加入，共同讓原本分散於政府部門和民間社群的能量匯集成「政策創新」的驅動力，也讓與民同行的理念，能貫徹於政府政策。

導入科技創新

鄭文燦25日於黑客松徵件啟動記者會致詞表示，競賽前五名會導入政府部門的科技創新，政府鼓勵「勇敢創新、不怕犯錯」，政府願意開放場域供民眾參與，黑客松至今共有844個提案，更有25個方案已經導入政府服務當中。

「淨零轉型是台灣目前的重大挑戰，跟數位轉型一樣，」鄭文燦表示，所以本次黑客松的主題為「淨零轉型，幸福前行」，更包含能源轉型、產業轉型、生活轉型與社會轉型等四大面向，盼黑客松競賽能在疫情之後，為台灣增添更多的力量。

充電站常遭反對

交通部長王國材則說，黑客松過去曾以「社會創新」、「國家發展」與「永續發展」等主題，而氣候變遷已經成為世界議題，到全世界開會都是少不了的議題，所以本次黑客松競賽的主題也訂為淨零轉型。

他強調，面對淨零趨勢，政府已規劃透過補助，於2030年將一萬多部公車全面電動化，2040年所有新購的汽機車都應電動化。

王國材坦言，在過程中還是遇到有許多困難與挑戰，如充電站的設置，常常遭到地方的反對；或傳統產業如何橋接未來電動車電池的商機。而這些議題更需要社會共同參與，集思廣益。

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