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開車族注意了 五一勞動節北市公有停車場照常收費

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導

勞動節依行政院規定係屬特定節日，非屬放假之紀念日或節日，考量5月1日（星期一）勞動節仍有上班及上課停車需求，故依照往年為維持停車秩序，台北市停車管理工程處轄管收費之立體、地下及路邊、路外停車場均依標誌牌告示收費。

停管處提醒，路邊裝卸貨格位及限時格位仍依標誌牌及標線告示管制時段實施管制，請民眾務必留意牌面內容並勿於管制時段內違規停車，以免違規停車受罰。

另外，市民朋友於收到停車繳費通知單時，記得於繳費期限內繳交停車費，倘離去時未見繳費通知單，可於上班時段電洽停管處服務台（02-27269600）或至停管處網站（https://parkingfee.pma.gov.taipei/）查詢繳費明細，以避免停車費繳費逾期。

勞動節 停車場

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