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加速取得海外碳權 證交所將訪兩大國際碳權上手機構

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導

布局未來海外碳權取得更順暢，證交所將訪兩大碳權上手平台。未來將兼任碳交所董座的證交所董事長林修銘表示，證交所除了將開始走訪其他國家的碳交所，爭取簽署MOU等各種形式的合作之外，還會造訪國際間提供碳權服務的兩大上手平台VCS（Verified Carbon Standard）和GS（Gold Standard）。林修銘也再三強調，碳交所的成立，對其他國家的碳交所「是合作而非競爭」，催化2050年達成淨零碳排目標更是首要目的，

儘管證交所是碳交易所的最大股東，但環保署的重要性不遜於證交所，對此林修銘也形容，環保署除了碳交易政策擬定之外：「等於是碳權的集保公司。」因為未來開放國內交易市場，不只是哪些公司能有碳權、能有多少額度？都必須靠環保署認證，包括碳權從A公司移轉到B公司，也要在環保署列管。

外傳碳交所總經理人選會由證交所副理出任，而對於總經理人選，林修銘並未明確表態，但對於未來碳交所擬招募的人力，他表示，今年底之前估計編制10人，另外有三大方向：1、希望能找國際碳權人才；2、有星日韓三地的交易系統IT和市場行銷的專業；3、具有碳諮詢專業的人才。

碳權交易所架構與人事越趨明朗。證交所董事長林修銘24日坦言，他將兼任碳交所董事長，並透露資本額將分階段規劃，第一階段將以5億至10億為資本額，證交所持股佔比上看60%，國發會40%，第二階段將再開放其他法人股東入股，金融機構也可望在入股股東之列，櫃買等F4成員，也都會一併納入減碳排的ESG生態圈，預計碳交所最快在七月底成立。

證交所將國外碳權的取得及碳諮詢服務的提供，列為碳交所第一階段的優先任務；對於「先外再內」的原因，林修銘也特別說明，主要因歐盟等地在2026年要實施CBAM（Carbon Border Adjustment Mechanism碳邊境調整機制），因此國際大廠例如Apple已要求其供應鏈必須同步配合減碳，許多國內相關企業，尤其中小企業對此無所適從，因此要先以提供國外碳權、碳諮詢服務予以協助，碳交所也會為國內企業先向國外購買碳權，並儘快取得國際的碳權交易授權，得到國內碳權交易執照之後，接下來才會展開第二期的募資，開放其他法人入股，估計最快在明年初，快的話有可能今年底或明年初開放國內碳權交易。

證交所 環保 股東

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