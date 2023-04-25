民眾黨批：「綠能複合體」包裹綠金

民眾黨立法院黨團昨舉行記者會，呼籲政府盤點整體能源政策，務實解決缺電問題。立委賴香伶指出，國內用電需求增加，政府只能以綠電追趕愈發嚴峻的用電需求，「昂貴的綠電到底是政策性放任，還是結構上真的降不下來？或購電成本任廠商予取予求？」她並質疑過去「黑金」如今轉換為「綠金」。

賴香伶指出，根據經濟部二○二一年度公布的資料顯示，無論尖峰負載還是全國用電量，每年都成長百分之二到三。國內用電需求量增加，加上產業發展性的考量，政商於是轉向用昂貴的綠電，追趕愈來愈嚴峻的用電量，希望藉此補足缺口；「綠金」利益隨之而來，包裹在綠電、能源轉型的糖衣下，特定企業、政府公權力與地方勢力結合成為「綠能複合體」。

賴香伶指出，蔡政府只顧經營「綠能複合體」，跳電愈來愈頻繁，環保署直到今年才盤點全國光電潛力屋頂。她呼籲政府加速推動社區型發電，「拿錢補助台電虧損，不如補助民眾屋頂種電」，讓多數民生用電自給自足。

民眾黨團立法院總召邱臣遠表示，外資、海外企業到台灣投資，能源的供給也是大家很關注的，很多歐美國家國會議員都高度關切台灣能源政策和能源供給。

邱臣遠指出，台灣缺不缺電，數據會說話，並非經濟部長王美花一面之詞可以掩蓋。他認為，「需量競價」措施開放用戶把節省下來的電回賣給台電，推動目標過於低估和消極，應提高目標量，讓尖峰時段供電更有餘裕。

民眾黨團呼籲，政府不能放任綠能轉型荒腔走板、弊案叢生，應正視數據反映出的供電隱憂，強化開源及節流以避免缺電。