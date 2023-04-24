零售、餐飲營收 一舉拿下「最強3月」、「最強第1季」

經濟部統計處今（24）日公布3月批發、零售及餐飲營收統計。零售業營收為3,685億元，年增7.1%，達到「連19紅」；餐飲業營收為766億元，年增近一成，為連續11個月正成長，內需產業同步創下「最強3月」。但幾家歡樂幾家愁，批發業受到外銷衝擊，陷入「連五黑」。

統計處今日也公布今年第1季營收統計，批發業第1季營收為2兆7,926億元，年減11.6%，為「連二黑」。零售業營收為1兆1,061億元，年增5.3%；餐飲業營收為2,548億元，年增17.2%；零售、餐飲均奪下「同季新高」。

統計處預估，批發業4月營收持續衰退，恐陷入「連六黑」；零售業營收年增6.2%至9.2%；餐飲業營收則甩掉數月的「個位數成長」，增幅一口氣跳至二成以上。對此，統計處解釋，因去年4月發生確診人數破萬，嚴重到民眾在外用餐意願，所以比較基期較低。

零售業3月營收年增7.1%，統計處分析主因為汽機車零售業因進口到港增加膠車輛，年增27.9%，以及疫情淡化帶動客流量，其他綜合商品零售業、便利商店分別年增39.5%、10.8%。

而網路銷售額第1季零售業網路銷售額達1,180億元，僅微幅增加1.5%。統計處副處長黃偉傑分析，疫情常態化後，消費者重返實體店購物，相反也讓網購必要性減少，抑低網路銷售額。

餐飲業方面，餐館業及飲料店受惠於宴席及聚餐需求持續回溫，加上展店、促銷活動效應，分別年增9.3%及3.2%。外燴及團膳承包業受惠於航班逐漸恢復，再加上空廚業疫情期間多元布局，開發出新商機，3月營收增加超過四成六。

而國際觀光客對台灣內需市場挹注，黃偉傑說，現階段出國及來台旅客均未達高峰，但部分業者已有反映受到影響，如餐館業及名產店就說可以明顯感受到國際客消費動能，精品業者則說，台灣人出國後影響買氣。

據統計處調查廠商對4月營運看法，按營收計算動向指數批發業為48.7、零售業為51.5、餐飲業為61.0，顯示4月份批發業營收將較上月減少，零售及餐飲業營收將較上月增加。