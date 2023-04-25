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限溫令非因缺電 王美花稱：節能減碳

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】近期因為餐飲業限溫令台電高價向民間購電等狀況，使外界質疑台灣出現缺電狀況。但經濟部長王美花24日於立法院備詢時表示，「今年不會缺電」，限溫令是為了節能減碳、向民間購電則是因應機組故障的事故。

限溫令不是因缺電

台灣綜合研究院24日公布3月整體產業電力景氣燈號，全國產業高壓以上用電量較去年同期減少4.79%，整體產業電力景氣燈號連續6個月呈現衰退藍燈。其中，3月份高壓以上產業用電量較去年同期衰退4.38%，製造業用電減少 4.92%，服務業用電減少1.80%。

當各產業用電量都下滑，經濟部近期更祭出限溫令，限制各種用餐場所的溫度不得超過23℃，導致多名立委於立法院質疑「台灣陷入缺電」狀況，但王美花一再保證「今年不會缺電」。

王美花表示，用餐時段限溫23℃的活動不是因為缺電，而是為了提供服務業補助及輔導措施，並專案協助業者低碳化轉型。她說，節能減碳本來就是全球趨勢，更是必須持續進行的工作，而限溫令也是專家依據科學方法、經過調查研究後所提出的建議。

高價買電為保險？

針對民營電機18日出現破管、故障，加上高溫用電飆高等狀況，台電擔心夜間電力不足，啟動「需量競價」措施，以每度10元的高價向民間購電。王美花坦承，台電確實有用10元的高價買電，但詳細次數跟原因要再統計，但需量競價就是「買保險」，好維持一定備轉容量率以上。

「需量競價」為台電即時調整用電需求的「需量反應」政策之一。民進黨立委陳亭妃質詢說，需量反應是否會變成常態？王美花說，18日為今年第二啟動需量反應，上次為則在4月6日，但18日迄今無再使用需量反應，強調「最主要還是機組故障才會用」。

在野籲社區型發電

對於台電啟動需量競價的狀況，民眾黨立委邱臣遠24日也召開記者會表示，雖然台電能透過提供用電優惠等方式，減少尖峰時段的用電負荷，但近期因備轉容量率不足問題越趨嚴重，尖峰時段供電愈來愈吃力，政府應詳細研議階段性的電價誘因制度。

民眾黨立委賴香伶則說，台灣現階段確實有供電不穩的狀況，政府面對跳電事故越發頻繁，應加速推動社區型發電規劃，讓民生用電可以自給自足。

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