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3月工業、製造業生產指數「連七黑」 製造業復甦再等等

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導
據統計處今（24）日公布數據，3月工業生產指數為119.69，年減14.5%、3月製造業生產指數為121.33，年減15.2%，均為「連七黑」。經濟部統計處提供
據統計處今（24）日公布數據，3月工業生產指數為119.69，年減14.5%、3月製造業生產指數為121.33，年減15.2%，均為「連七黑」。經濟部統計處提供

3月工業、製造生產指數持續衰退，雙雙達到連續七個月負成長，但跌幅已比較預期好。對於製造業是否「觸底反彈」，經濟部統計處表示，傳產庫存調整已逐步到位，但高科技業仍在去化庫存，且台積電（2330）也延後庫存去化期程，製造業要復甦還要再等等。

據統計處今（24）日公布數據，3月工業生產指數為119.69，年減14.5%、3月製造業生產指數為121.33，年減15.2%，均為「連七黑」。

昨日也同步公布第1季數據，第1季工業生產指數為112.02，年減14.7%；製造業生產指數為113.56，年減15.3%，連續第二季衰退。

統計處預估，4月製造業生產指數年減超過16%，短時間內難有翻轉，預估陷入「連八黑」。

統計處上月預估3月製造業生產指數恐年減二成，實際卻撐在約15%，是否可解讀製造業已觸底反彈？統計處副處長黃偉傑說明，優於預期兩大原因是雲端需求強勁，電腦電子產品及光學製品業比現比預期還好，以及新車買氣提升，帶動汽車及其零件業產能。

而談到各產業去化庫存速度，黃偉傑表示，各產業1至3月存貨率呈現下滑趨勢，基本金屬及化學品生產指數更已回升，超越去年第4季水準，符合傳產調整速度較科技產業快的預期，算是一個好消息。

但他也坦言，各產業存貨率仍舊比去年同期來得高，再加上台積電近期也將去化庫存期限延後，更預估營收可能出現負成長，因此原本預期的第2季落底反彈可能還會再延後。

對於電腦電子產品及光學製品業，以及汽車及其零件業正成長能否繼續撐？黃偉傑說，前者要觀察接下來美國伺服器、資料中心廠商法說會，後者則是還在消化去年的舊訂單，後續還要看是否會新增汽車訂單。

依據統計處調查，製造業者按產值計算動向指數為48.5，預期4月生產指數將較3月減少。

工業生產指數 製造業

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