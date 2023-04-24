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中鋼獲環保署「淨零綠生活競賽」金牌獎

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
中鋼公司榮獲「Let’s Go Green淨零綠生活競賽」金牌獎，由環保署副署長沈志修(左)頒獎給中鋼處長吳一民。中鋼提供
中鋼公司榮獲「Let’s Go Green淨零綠生活競賽」金牌獎，由環保署副署長沈志修(左)頒獎給中鋼處長吳一民。中鋼提供

行政院環保署24日舉辦「Let’s Go Green淨零綠生活競賽」頒獎典禮，中鋼（2002）以「綠色飲食」、「綠色旅遊」、「綠色消費」、「綠色居家」、「綠色辦公」五大面向於公司內積極推行員工綠色生活，同時每年舉辦中鋼集團綠色生活評鑑，採行以大帶小方式帶動集團各公司腦力激盪，發想創意展現綠色生活減碳績效，獲得本次競賽評審團高度認同，獲頒企業組金牌獎肯定。

中鋼推動綠色採購，包括使用環保標章紙材及公司職工福利社設置綠色產品專櫃販售具環保標章或碳足跡標籤的日用品，並積極透過內部多方管道積極向員工宣導綠色生活必要性，逐步建立中鋼人綠色生活觀念，養成如多搭乘大眾運輸系統、自備環保餐具及保溫杯、輕量減食等生活中的低碳好習慣，再進一步影響眷屬以及協力廠，共同實踐綠色生活。

中鋼實踐綠色生活不遺餘力，並以「綠色飲食」、「綠色旅遊」、「綠色消費」、「綠色居家」、「綠色辦公」等五大面向推動相關措施推行「淨零綠生活」。

中鋼 環保 綠色消費

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