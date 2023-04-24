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3月失業率3.56%連二升 對原有工作不滿意增幅較大所致

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

行政院主計總處今（24）日發布3月失業率為3.56%，較2月上升0.03個百分點，經季節調整後的失業率為3.59%，則較2月上升0.01個百分點，皆為近23年同月最低。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，3月失業率不降反升，主因是年後轉職潮延續，其中對原有工作不滿意而失業者3月增加7,000人，增幅較大所致，但目前國內失業情勢仍屬穩定。1月~3月失業率平均為3.53%，較上年同期下降0.11個百分點。

陳惠欣指出，3月因經濟因素（包括業務不振、無法找到工時大於35小時之工作及季節關係）導致週工時未達35小時者為19 .5萬人，較上月增加1萬人，但較上年同月則減8000人，該項指標跟景氣較相關，雖然已連續二個月增加，但與疫情前水準相當，而歷年3月該項指標人數約在18萬~20萬，目前也還在這個區間，但後續將密切觀察該項指標。

此外，陳惠欣還提到，因工作場所業務緊縮或歇業而失業者3月續減1000人，該項指標自去年7月以來，累計已減少2.4萬人，亦顯示目前國內失業情勢仍屬穩定。

至於4月失業率，陳惠欣指出，近五年4月對3月失業率都呈現下降0.01~0.04個百分點，除2020年因受疫情影響，而呈現上升。

根據主計總處調查，3月就業人數1149.4萬人，月增9000人或0.08%、年增5.4萬人或0.47%。3月失業人數則是42.4萬人，較上月增加4000人或0.94%。

按教育程度別觀察，以大學程度者失業率4.97%最高，高級中等（高中、高職）及研究所程度者分別為3.26%及 2.80%。按年齡層觀察，15至19歲者失業率8.14%，20至24歲者11.80%，多為初次尋職，且處職場調適階段，致失業率較高；25至29歲者失業率為6.24%，30至34歲者降至3.74%。

失業率 疫情

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