3月失業率3.56%未降反升 主計總處：年後轉職潮延續

主計總處今天發布3月失業率3.56%，較2月上升0.03個百分點，仍是23年來同月最低。主計總處表示，3月失業率較2月上升，主要是對原有工作不滿意而失業人數增加7千人，屬於年後轉職潮的延續。另因業務緊縮而歇業人數月減1千人，是去年7月以來持續減少，累計減少2.4萬人，因此整體就業情勢目前仍屬穩定。

主計總處指出，3月失業率3.56%，較上月上升0.03個百分點，經季節調整後失業率為3.59%，較上月上升0.01個百分點。無論是未季調或季調後失業率，都是民國90年以來、23年同月最低。

3月失業人數42.4萬人，較上月增加4千人或0.94%，主因是對原有工作不滿意而失業者增加7千人；若與上年同月比較，則減少1.1萬人、2.47%。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣分析，過去3月失業率通常會較2月下降，但今年上升，從失業原因可以看到是對原有工作不滿意增加七千人幅度比較大，可能與春節年後轉職潮延續有關。至於會不會是景氣不好，轉換工作不容易？她表示，或許有一部分是原來工作有狀況想要轉換，也有因為外在工作機會多而投入尋職，這些都會涵蓋，但三月變動主要是年後轉職潮延續。

陳惠欣表示，觀察景氣另一個指標是及工作場所業務緊縮或歇業而失業人數減1千人，這也是從去年7月到今年3月都呈現減少，累計減少2.4萬人，因此從對原有工作不滿意及業務緊縮而失業等個幾個面向來看，目前就業情勢是穩定狀態。她說，也可能是去年下半年防疫鬆綁後，內需服務業別帶動整體就業情勢。

至於因經濟因素（包括業務不振、無法找到工時大於35小時之工作及季節關係）致週工時未達35小時者19.5萬人，雖較上月增加1萬人，陳惠欣表示，從民國108年增加此項調查以來，每年3月都在18-20萬人之間，是否因景氣而增加，後續會再觀察變化。

對於外界關切製造業就業是否因全球景氣降溫而影響？陳惠欣表示，從失業人數調查還沒看到這個影響，廠商如果受到景氣衝擊，通常會先調整工時，這部分要回到每月受僱員工調查結果觀察。

另3月就業人數1149.4萬人，較上月增加9千人，其中服務業部門增加1,5萬，工業部門減少4千人。陳惠欣表示，工業部門就業人數雖減少，但可能到民間人口及戶籍人數影響，無法推論是否為景氣因素。

按年齡層觀察，15-19歲者失業率8.14%，20-24歲11.80%，多為初次尋職，且處職場調適階段，致失業率較高；25-29歲失業率6.24%，30-34歲降至3.74%。