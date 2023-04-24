長照需求大 陳建仁力求找得到、用得到、負擔得起

行政院長陳建仁今（24）日前往臺中市出席「衛福部豐原醫院后里長照機構」動土典禮時表示，蔡總統上任後積極推動長照2.0政策，包括預算投入、照顧人力、服務據點及服務涵蓋率均有長足進步，其中「住宿式長照機構」更是長照2.0政策最重要的一環，今日開工的后里長照機構即是衛福部部立醫院第一個新建案，意義相當重大，未來將提供200床的長照服務，衛福部也規劃在該機構旁興建「豐原醫院后里分院」，至盼持續擴大照護量能，照顧更多台灣人民。

陳建仁表示，COVID-19疫情已持續3年多，在全國2千3百萬人民共同努力下，台灣COVID-19疫情已獲得有效控制，並取得相當亮眼的防疫成果，非常感謝所有堅守在防疫第一線工作的醫療人員，不僅要因應疫情隨時變化，還要照顧中重症病患及做好長照服務，其他防疫人員及地方里長等也扮演非常重要的角色，一直守護臺灣人民的健康，相當辛苦。

陳建仁表示，蔡總統非常關心長照服務工作，上任以來積極推動長照2.0政策，建構以社區為基礎、家庭為中心的服務體系，並結合醫療資源，讓長者可以獲得全方位照顧，持續朝向「看得見、找得到、用得到、負擔得起」四大目標邁進。陳院長強調，照顧長者就是照顧我們的未來，政府推動長照2.0政策，讓長者獲得安心照顧，也讓年輕人能夠專心投入事業發展，一舉數得。

陳建仁進一步指出，政府推動長照2.0政策以來，預算從2016年不到50億元，成長至今（2023）年編列650億元，是2016年的13倍；照顧人力從2萬5千多人，成長至9萬5千多人；服務據點從原本僅有700處，增加至1萬2千處；長照服務涵蓋率已提高至7成，顯見在政府近年來大力推動長照2.0政策的努力下，長照服務據點、照顧人力及資源投入等均有相當大的擴展。

陳建仁表示，除推動社區及居家照顧外，住宿式長照機構也是現階段長照發展的重要項目之一，其中「一學區一日照中心」的布建達成率已近8成4，同時也努力推動鄉鎮區的「平價住宿式機構」。此外，對於長期依賴住宿式機構且須高度照護的中、重度失能者，政府也已規劃補助金額從原本每人每年6萬元調高至12萬元，並取消排富規定，希望更進一步做好長照工作，減輕家有長照需求者的經濟負擔。

陳建仁指出，去(2022)年蔡總統前來此處視察「豐原醫院后里分院及長照機構案」辦理情形時即表示，「住宿式長照機構」是長照2.0政策最重要的一環，感謝衛福部全力盤整資源，由該部部立醫院布建住宿式長照機構，而今日開工的后里長照機構就是部立醫院第一個新建案，意義相當重大。未來，后里長照機構將提供200床的長照服務，而衛福部也規劃在該機構旁興建「豐原醫院后里分院」，至盼持續擴大照護量能，照顧更多臺灣人民。

陳建仁提到，立法院蔡其昌副院長及立法委員們十分認真督促行政院及衛福部進行相關作業，也感謝所有地方鄉親、區長、里長及相關建設單位共同投入，當中央與地方、民間與政府共同合作時，就能將事情做得更好。長照2.0政策不僅讓長者獲得更好照顧、年輕人更放心投入事業，也讓大家生活更美滿，全民皆歡欣喜悅，希望大家一起努力。