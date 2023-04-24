綠電搶走了農地？ 立委籲應規劃專區

為了發展綠電而犧牲農業？國民黨立委廖國棟24日質詢時提到，為了發展綠能，而有農地種電的狀況，是否會規劃能源專區？經濟部長王美花回應，日本目前有許多光電與農業共存的案例，台灣也在進行小規模的試作。民進黨立委蘇治芬則呼籲，發展綠能需要兼顧地方發展，也要吸引年輕人回流農業縣市。

種電需規劃專區

國民黨立委廖國棟質詢說，經濟部是否有盤點過農地種電到底要釋出多少的土地？王美花表示，「不是這樣講，而是要盤點哪些地方是合適光電發展，並進行整體的規劃考量」，且除了平地的太陽能板之外，還會規劃屋頂型的發電措施。

廖國棟進一步提問說，針對農地種電的議題，政府到底有沒有要規劃專區？王美花卻說，「現在比較多的規劃是漁電共生，已盤點對生態影響較小的用地，約有1、2萬公頃。」廖國棟追問，所以沒建設專區的計畫嗎？王美花才坦承說，「沒有」，廖國棟就建議，綠能已經是趨勢，政府應提早規劃專區開發農地。

廖國棟再問農地種電的狀況？王美花回應說，目前有非常少量農地進行示範，採行「下面種植作物，上面蓋太陽能板」的方式，以評估未來農地種電對農業的影響。廖國棟質疑這個措施的可行性，王美花連喊三聲「可以」，並解釋說，日本就是把太陽能板架高，讓底下的蔬果得以生長，已經有很多成功的案例。

廢棄電板難處理

此外，廖國棟也指出，現行技術不足以處理廢棄太陽能板，已經引發民眾擔憂。王美花回應說，拆解太陽能板的技術都持續在研發、進步當中。

廖國棟質問，技術還在研發，但廢棄太陽能板已經是現在的問題了，目前技術有辦法處理嗎？王美花回應說，「有啦」，目前分解太陽能板都採取碎裂處理，未來會朝分離再利用的方向前進，且太陽能板鋪設後，可使用長達20年的時間，屆時就能用更精進的技術來加以回收。

綠能帶動地方投資

民進黨立委蘇治芬則表示，隨著淨零趨勢，各國政府紛紛建設能源專區，以荷蘭諾德奧斯特波爾德風場為例說，該風場共有86座風機，提供額外的就業機會，還有股權參與的選擇，值得台灣參考借鑑。

蘇治芬說，曾有業者提出，「我們不是缺農地，而是缺農民」，主要就是因為農業不會賺錢，導致年輕勞動力流失，經濟部規劃綠能時，也應考量地方社區的狀況？王美花回應說，讓更多地方人士參與綠能規劃，都是現在討論的方向。

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