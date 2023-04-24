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高階光學產品助攻 晶碩今年銷售成長仍將優於產業平均

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

晶碩（6491）預計5月24日舉辦股東常會，公司營業報告書出爐，展望2023年，董事長郭明棟表示，公司今年除持續投入在自動化設備的研發以精進生產效率與產品品質外，製造系統的彈性及更短交期的突破也是努力的方向；產品組合的部分，目前晶碩擁有的證照涵蓋台灣、日本、中國、美國、歐盟、英國、印度、澳洲等39 個國家，在高階光學產品陸續推出及全球證照布局下，晶碩今年度銷售數量仍將有優於產業平均的成長。

郭明棟在營業報告書中指出，儘管目前看到全球隱形眼鏡市場仍維持4~6%的年成長率，且各種有利於產業發展的市場動能不變。然而，在激烈通膨下，消費者未來增加於油、電、瓦斯、糧食等民生必需品的支出，對隱形眼鏡購買力的影響，仍是一個很大的不確定因素。

他也提到，隱形眼鏡屬於高資本投入、高技術門檻、產品認證時程長且法規嚴格的產業。晶碩作為專業軟式隱形眼鏡製造廠，在專注於生產技術的同時，亦厚植產品研發，圖紋設計、認證布局、銷售通路、品牌企劃能力，提供客戶最好的產品及最完整的服務。同時，降低對單一地區市場的依賴，及單一國家政策或法規變動對公司營運可能的不利影響。

晶碩去年共投入5.76億元的研發費用，進行新產品開發及生產技術提升，較前一年度投入的5.46 億元，增加 5.4%，並新增43件發明專利及27件產品證照，包括同時具散光、多焦及紓壓功能的鏡片，以及全台首款保存液含有維他命B2成份的產品認證，並取得晶碩於中國首款非球面產品認證等。

晶碩去年合併營收為63.21億元，年成長13%，毛利率為 52%，年下滑1%；歸屬母公司業主之本期淨利為15.42億元，年成長 23.5%，每股盈餘為22.03元，創下歷史新高。主要受惠於代工業務在日本市場成長的挹注。雖然市場價格競爭對毛利率產生了部分影響，然而在生產效率提升及嚴格控管推銷費用下，淨利表現仍佳。

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