魏明谷上任中小信保董座 拍板疫後振興、低碳轉型貸款

中小信保基金新任董座魏明谷今（24）日上任，首日召開董監事會拍板中小型事業疫後振興、中小企業低碳化及智慧化轉型等相關貸款措施。他表示，相關貸款是依據「疫後特別條例」實施，利息補貼相當優厚，最高可達110萬元。

中小信保基金配合經濟部訂定疫後振興專案貸款，以及低碳智慧納管貸款；疫後振興專案貸款提供依法登記中小企業利率最高2.095%、額度最高3,500萬元貸款，保證成數最低八成。

另外，提供僅有稅籍登記及員工未滿五人的事業，額度最高400萬元貸款，利率最高2.095%，保證成數最低九五成，其中100萬元以內的利率最高1.595%，保證成數一律十成。

低碳智慧納管貸款提供朝智慧及低碳化轉型中小企業，保證成數最低八成，取得特定工廠登記或經地方政府核定改善計畫的納管工廠，保證成數一律九成，利率最高2.095%，資本性額度不超過計畫經費八成，週轉金額度最高3,500萬元貸款。

此外，中小信保基金為照顧更多位處偏遠的小微企業，能就近透過農漁會信用部及信用合作社辦理疫後振興的貸款措施，特別訂定相關作業程序，希望位處偏遠的小微企業亦能受惠。