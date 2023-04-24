魏明谷上任中小信保董座 拍板疫後振興、低碳轉型貸款
中小信保基金新任董座魏明谷今（24）日上任，首日召開董監事會拍板中小型事業疫後振興、中小企業低碳化及智慧化轉型等相關貸款措施。他表示，相關貸款是依據「疫後特別條例」實施，利息補貼相當優厚，最高可達110萬元。
中小信保基金配合經濟部訂定疫後振興專案貸款，以及低碳智慧納管貸款；疫後振興專案貸款提供依法登記中小企業利率最高2.095%、額度最高3,500萬元貸款，保證成數最低八成。
另外，提供僅有稅籍登記及員工未滿五人的事業，額度最高400萬元貸款，利率最高2.095%，保證成數最低九五成，其中100萬元以內的利率最高1.595%，保證成數一律十成。
低碳智慧納管貸款提供朝智慧及低碳化轉型中小企業，保證成數最低八成，取得特定工廠登記或經地方政府核定改善計畫的納管工廠，保證成數一律九成，利率最高2.095%，資本性額度不超過計畫經費八成，週轉金額度最高3,500萬元貸款。
此外，中小信保基金為照顧更多位處偏遠的小微企業，能就近透過農漁會信用部及信用合作社辦理疫後振興的貸款措施，特別訂定相關作業程序，希望位處偏遠的小微企業亦能受惠。
而本次將民營銀行較為喜愛的批次保證送保方式納入，因其由金融機構自主管理，無須逐案審查，大大提升送保作業程序與效率，此措施必定能讓更多中小企業迅速取得營運資金。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言