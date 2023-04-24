韓日互加白名單 有關程序最早月底前走完

集微網消息，韓聯社報導，韓國產業通商資源部21日表示，18日至20日同到訪的日本經濟產業省相關人士擧行第三輪第10次出口管理政策對話。

此前，為報復韓國大法院（最高法院）判決二戰擄日勞工索賠案原告勝訴，日本於2019年7月限製對韓出口三種關鍵半導體材料，並於同年8月將韓國移出白名單。之後，韓國向世貿組織提出申訴，並將日本從貿易白名單中剔除。

該報導指出，今年3月6日，韓國政府就擄日勞工索賠問題公佈第三方代賠方案後，兩國有關解決出口矛盾的討論提速。不久，日本解除對韓限貿措施並承諾重新將韓方納入白名單。之後，韓國啓動將日本重新列入白名單的程序，預計有關程序最早可於月底走完。